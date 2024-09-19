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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar, 1 Temmuz - 10... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T16:37+0300
2024-09-19T16:37+0300
2024-09-19T16:37+0300
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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar, 1 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sözlü sınavlara katıldı. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.