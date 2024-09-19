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İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek
Sputnik Türkiye
İSKİ, isale hattındaki çalışma nedeniyle üç ilçeye 19 saat süreyle su verilmeyeceğini duyurdu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:13+0300
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.Hangi mahallelere su verilemeyecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:
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iski, su kesintisi
iski, su kesintisi

İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek

15:13 19.09.2024
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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İSKİ, isale hattındaki çalışma nedeniyle üç ilçeye 19 saat süreyle su verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

Hangi mahallelere su verilemeyecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.
Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:
"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."
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