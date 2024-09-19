https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/istanbullular-dikkat-uc-ilceye-19-saat-su-verilemeyecek--1088211724.html

İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek

İstanbullular dikkat: Üç ilçeye 19 saat su verilemeyecek

Sputnik Türkiye

İSKİ, isale hattındaki çalışma nedeniyle üç ilçeye 19 saat süreyle su verilmeyeceğini duyurdu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T15:13+0300

2024-09-19T15:13+0300

2024-09-19T15:13+0300

türkiye

iski

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.Hangi mahallelere su verilemeyecek?İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/bodrumda-ana-isale-hatti-patladi-yolda-buyuk-bir-cukur-olustu-1087397697.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iski, su kesintisi