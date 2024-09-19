https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sila-bebek-sorusturmasinda-anneye-dair-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1088209178.html

Sıla bebek soruşturmasında 'anneye' dair yeni detaylar ortaya çıktı

Sıla bebek soruşturmasında 'anneye' dair yeni detaylar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Uğradığı şiddet ve cinsel istismar nedeniyle hastane yaşam mücadelesi veren Sıla bebek soruşturmasında, tutuklu anne Bakiye Y.'nin hem kendi hem de çocukları... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T14:07+0300

2024-09-19T14:07+0300

2024-09-19T14:22+0300

türkiye

sıla bebek

çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

tekirdağ

sığınma evi

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Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bakiye Y.'nin yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.Sığınma evinde bir gün kalıp kendi isteğiyle ayrılmış Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sila-bebegin-teyzelerinin-vesayet-davasi-actigi-ortaya-cikti-1088134128.html

türkiye

tekirdağ

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sıla bebek, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, tekirdağ, sığınma evi