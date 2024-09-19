https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sila-bebek-sorusturmasinda-anneye-dair-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1088209178.html
Sıla bebek soruşturmasında 'anneye' dair yeni detaylar ortaya çıktı
Sıla bebek soruşturmasında 'anneye' dair yeni detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Uğradığı şiddet ve cinsel istismar nedeniyle hastane yaşam mücadelesi veren Sıla bebek soruşturmasında, tutuklu anne Bakiye Y.'nin hem kendi hem de çocukları... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:07+0300
2024-09-19T14:07+0300
2024-09-19T14:22+0300
türkiye
sıla bebek
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
tekirdağ
sığınma evi
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Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bakiye Y.'nin yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.Sığınma evinde bir gün kalıp kendi isteğiyle ayrılmış Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sila-bebegin-teyzelerinin-vesayet-davasi-actigi-ortaya-cikti-1088134128.html
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sıla bebek, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, tekirdağ, sığınma evi
sıla bebek, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, tekirdağ, sığınma evi
Sıla bebek soruşturmasında 'anneye' dair yeni detaylar ortaya çıktı
14:07 19.09.2024 (güncellendi: 14:22 19.09.2024)
Uğradığı şiddet ve cinsel istismar nedeniyle hastane yaşam mücadelesi veren Sıla bebek soruşturmasında, tutuklu anne Bakiye Y.'nin hem kendi hem de çocukları için devletten destek aldığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Bakiye Y.'nin yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.
Sığınma evinde bir gün kalıp kendi isteğiyle ayrılmış
Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.