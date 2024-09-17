https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sila-bebegin-teyzelerinin-vesayet-davasi-actigi-ortaya-cikti-1088134128.html

Sıla bebeğin teyzelerinin vesayet davası açtığı ortaya çıktı

Sıla bebeğin teyzelerinin vesayet davası açtığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin hayat mücadelesi sürüyor. Sıla bebeğin teyzelerinin küçük çocuğun velayetini almak için dava... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T18:15+0300

2024-09-17T18:15+0300

2024-09-17T18:24+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

çocuğa şiddet

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlarda Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şunları söyledi: Tatar, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve tek temennilerinin Sıla bebeğin bir an önce iyileşmesi olduğunu vurguladı. Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da anne B.Y'nin çocuklarına bakan aile üyelerini daha önce karakola şikayet ettiğini dile getirirken, aile yakınlarının Sıla bebeğin annesi dahil suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tekirdag-baro-baskani-gurcunden-sila-bebek-aciklamasi-kapiyi-kapatarak-bu-elim-filli-1088097059.html

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sıla bebek, tekirdağ, çocuğa şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar