https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sila-bebegin-teyzelerinin-vesayet-davasi-actigi-ortaya-cikti-1088134128.html
Sıla bebeğin teyzelerinin vesayet davası açtığı ortaya çıktı
Sıla bebeğin teyzelerinin vesayet davası açtığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin hayat mücadelesi sürüyor. Sıla bebeğin teyzelerinin küçük çocuğun velayetini almak için dava... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T18:15+0300
2024-09-17T18:15+0300
2024-09-17T18:24+0300
türkiye
sıla bebek
tekirdağ
çocuğa şiddet
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlarda Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şunları söyledi: Tatar, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve tek temennilerinin Sıla bebeğin bir an önce iyileşmesi olduğunu vurguladı. Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da anne B.Y'nin çocuklarına bakan aile üyelerini daha önce karakola şikayet ettiğini dile getirirken, aile yakınlarının Sıla bebeğin annesi dahil suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tekirdag-baro-baskani-gurcunden-sila-bebek-aciklamasi-kapiyi-kapatarak-bu-elim-filli-1088097059.html
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sıla bebek, tekirdağ, çocuğa şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar
sıla bebek, tekirdağ, çocuğa şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar
Sıla bebeğin teyzelerinin vesayet davası açtığı ortaya çıktı
18:15 17.09.2024 (güncellendi: 18:24 17.09.2024)
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin hayat mücadelesi sürüyor. Sıla bebeğin teyzelerinin küçük çocuğun velayetini almak için dava açtıkları ortaya çıktı.
Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, Sıla bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorlarda Sıla bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan teyze Tatar şunları söyledi:
"B.Y. cezaevine girdiği süreçte teyzeleri tarafından bebeklere gayet güzel bakılıyordu. Biz zaten bu olaylar olmadan önce vasilik davası açmıştık çocukları alabilmek için. Hatta vasilik davası ile ilgili bildiğim kadarıyla bu ayın 19'unda mahkemesi var. B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık."
Tatar, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve tek temennilerinin Sıla bebeğin bir an önce iyileşmesi olduğunu vurguladı. Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da anne B.Y'nin çocuklarına bakan aile üyelerini daha önce karakola şikayet ettiğini dile getirirken, aile yakınlarının Sıla bebeğin annesi dahil suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini kaydetti.