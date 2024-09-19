https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sakaryada-makarna-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-6-kisi-gozaltina-alindi-1088184537.html

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sakarya Hendek'te bulunan makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralanmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T00:29+0300

2024-09-19T00:29+0300

2024-09-19T00:36+0300

türkiye

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türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)

patlama

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gözaltı kararı

polis

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Sakarya Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 30 kişi yaralanmış, 1 işçinin ise söndürme çalışmalarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi ifadeye çağrıldı. İfadelerinin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html

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sakarya, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), patlama, gözaltı, gözaltı kararı, polis, yangın