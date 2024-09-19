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Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sakarya Hendek'te bulunan makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralanmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)
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Sakarya Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 30 kişi yaralanmış, 1 işçinin ise söndürme çalışmalarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi ifadeye çağrıldı. İfadelerinin ardından 6 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html
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sakarya, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), patlama, gözaltı, gözaltı kararı, polis, yangın
sakarya, makarna, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), patlama, gözaltı, gözaltı kararı, polis, yangın

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

00:29 19.09.2024 (güncellendi: 00:36 19.09.2024)
© AA / Emre Ayvazsakarya
sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Emre Ayvaz
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Sakarya Hendek'te bulunan makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralanmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 30 kişi yaralanmış, 1 işçinin ise söndürme çalışmalarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi ifadeye çağrıldı. İfadelerinin ardından 6 kişi gözaltına alındı.
sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
TÜRKİYE
Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı
15 Eylül, 19:01
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