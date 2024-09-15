https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html
Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı
Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
TEM Otoyolu Hendek gişelerinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 30... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T19:01+0300
2024-09-15T19:01+0300
2024-09-15T19:25+0300
türkiye
sakarya
makarna
fabrika
patlama
işçi
hendek
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Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasının patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yangında 30 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Patlama anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-patlamada-yaralanan-isci-oyle-bir-patladi-ki-ustumuzde-kiyafet-kalmadi-1088044852.html
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sakarya makarna fabrikası, makarna fabrikası patlama anı, makarna fabrikası, sakarya hendek patlama
sakarya makarna fabrikası, makarna fabrikası patlama anı, makarna fabrikası, sakarya hendek patlama
Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı
19:01 15.09.2024 (güncellendi: 19:25 15.09.2024)
TEM Otoyolu Hendek gişelerinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı 6 işçinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Fabrikada meydana gelen patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasının patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yangında 30 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Patlama anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.