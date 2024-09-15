Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasının patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yangında 30 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Patlama anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

TEM Otoyolu Hendek gişelerinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 30... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı

© İHA / EMRE CAN KORKMAZ - ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA-AW288039 sakarya © İHA / EMRE CAN KORKMAZ - ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA-AW288039

TEM Otoyolu Hendek gişelerinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında saat 13.15'te patlama sonrası yangın meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı 6 işçinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Fabrikada meydana gelen patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.