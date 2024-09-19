Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'ya gelen göçmenlerin suç oranında artış var. Çözümsüzlük sebebiyle AFD yükseliyor'
16:05
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:34
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:20
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:43
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hizbullah'a çağrı cihazlarını kim sattı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-ses-getiren-operasyon-afrikadan-abye-uzanan-yasadisi-goc-koridoru-cokertildi-1088202523.html
Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi
Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik güçleri, Rusya'da yaşayan Afrikalıları yasadışı yollarla AB ülkelerine götüren bir grubun faaliyetlerine son verdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:30+0300
2024-09-19T12:33+0300
dünya
rusya
ab
avrupa
yasadışı göç
yasadışı göçmenler
yasadışı geçiş
yasadışı yerleşim
nijerya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088202914_0:0:1589:894_1920x0_80_0_0_2065ab02ad1ab2a40d3c7f6df4d5787a.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'yla birlikte yürütülen geniş çaplı operasyon sayesinde Afrika ülkelerinden AB'ye uzanan göç koridoruna darbe vurulduğunu duyurdu.Bölgeler arası bir grubun Afrikalı vatandaşları para karşılığında Rusya topraklarına getirerek oradan AB ülkelerine götürdüğünün tespit edildiğini bildiren FSB, "Göç için, sahte evlilikler yapmaya ve Afrikalıları Rus çocukların babası olarak göstermeye yönelik yöntem kullanıldı ve böylece Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni ve uzun süreli özel vizeler alındı" ifadelerini kullandı.Bölgeler arası grupta Ukrayna, Nijerya ve Rusya vatandaşları bulunduğunu kaydeden FSB, başlatılan soruşturma kapsamında 25 arama yapıldığını ve 25'ten fazla görgü tanığının sorguya çekildiğini bildirerek yasadışı faaliyetleri teyit eden çok sayıda pasaport, muhtelif belge ve elektronik cihaz ele geçirildiğinin altını çizdi.FSB, Vladimir Bölgesi'ndeki bir evde, uzun süredir yasadışı bir şekilde alıkonulan ve suçlular tarafından istismar edilen 3 Rus vatandaşının bulunarak polis memurlarına teslim edildiğini de ekledi.Sorguya çekilen zanlılardan biri, Nijeryalı bir kadınla 15-25 bin ruble (160-215 dolar) karşılığında sahte evlilik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Zanlı, bu paranın kendisine ödenmediğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-pakistanin-brics-uyeligine-destek-1088198485.html
rusya
nijerya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088202914_114:0:1306:894_1920x0_80_0_0_0b070e8f43ea99931d1787fd2641b170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ab, avrupa, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı yerleşim, nijerya, ukrayna, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), sahte evlilik
rusya, ab, avrupa, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı yerleşim, nijerya, ukrayna, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), sahte evlilik

Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi

12:30 19.09.2024 (güncellendi: 12:33 19.09.2024)
© Sputnik / ФСБ РоссииЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / ФСБ России
Abone ol
Rus güvenlik güçleri, Rusya'da yaşayan Afrikalıları yasadışı yollarla AB ülkelerine götüren bir grubun faaliyetlerine son verdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'yla birlikte yürütülen geniş çaplı operasyon sayesinde Afrika ülkelerinden AB'ye uzanan göç koridoruna darbe vurulduğunu duyurdu.

Bölgeler arası bir grubun Afrikalı vatandaşları para karşılığında Rusya topraklarına getirerek oradan AB ülkelerine götürdüğünün tespit edildiğini bildiren FSB, "Göç için, sahte evlilikler yapmaya ve Afrikalıları Rus çocukların babası olarak göstermeye yönelik yöntem kullanıldı ve böylece Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni ve uzun süreli özel vizeler alındı" ifadelerini kullandı.

Bölgeler arası grupta Ukrayna, Nijerya ve Rusya vatandaşları bulunduğunu kaydeden FSB, başlatılan soruşturma kapsamında 25 arama yapıldığını ve 25'ten fazla görgü tanığının sorguya çekildiğini bildirerek yasadışı faaliyetleri teyit eden çok sayıda pasaport, muhtelif belge ve elektronik cihaz ele geçirildiğinin altını çizdi.

FSB, Vladimir Bölgesi'ndeki bir evde, uzun süredir yasadışı bir şekilde alıkonulan ve suçlular tarafından istismar edilen 3 Rus vatandaşının bulunarak polis memurlarına teslim edildiğini de ekledi.

Sorguya çekilen zanlılardan biri, Nijeryalı bir kadınla 15-25 bin ruble (160-215 dolar) karşılığında sahte evlilik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Zanlı, bu paranın kendisine ödenmediğini de belirtti.
BRICS logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Rusya'dan Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek
11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала