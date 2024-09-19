https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-ses-getiren-operasyon-afrikadan-abye-uzanan-yasadisi-goc-koridoru-cokertildi-1088202523.html

Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi

Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik güçleri, Rusya'da yaşayan Afrikalıları yasadışı yollarla AB ülkelerine götüren bir grubun faaliyetlerine son verdi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:30+0300

2024-09-19T12:30+0300

2024-09-19T12:33+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'yla birlikte yürütülen geniş çaplı operasyon sayesinde Afrika ülkelerinden AB'ye uzanan göç koridoruna darbe vurulduğunu duyurdu.Bölgeler arası bir grubun Afrikalı vatandaşları para karşılığında Rusya topraklarına getirerek oradan AB ülkelerine götürdüğünün tespit edildiğini bildiren FSB, "Göç için, sahte evlilikler yapmaya ve Afrikalıları Rus çocukların babası olarak göstermeye yönelik yöntem kullanıldı ve böylece Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni ve uzun süreli özel vizeler alındı" ifadelerini kullandı.Bölgeler arası grupta Ukrayna, Nijerya ve Rusya vatandaşları bulunduğunu kaydeden FSB, başlatılan soruşturma kapsamında 25 arama yapıldığını ve 25'ten fazla görgü tanığının sorguya çekildiğini bildirerek yasadışı faaliyetleri teyit eden çok sayıda pasaport, muhtelif belge ve elektronik cihaz ele geçirildiğinin altını çizdi.FSB, Vladimir Bölgesi'ndeki bir evde, uzun süredir yasadışı bir şekilde alıkonulan ve suçlular tarafından istismar edilen 3 Rus vatandaşının bulunarak polis memurlarına teslim edildiğini de ekledi.Sorguya çekilen zanlılardan biri, Nijeryalı bir kadınla 15-25 bin ruble (160-215 dolar) karşılığında sahte evlilik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Zanlı, bu paranın kendisine ödenmediğini de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusyadan-pakistanin-brics-uyeligine-destek-1088198485.html

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rusya, ab, avrupa, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı yerleşim, nijerya, ukrayna, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya içişleri bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), sahte evlilik