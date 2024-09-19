Rusya'dan ses getiren operasyon: Afrika'dan AB'ye uzanan yasadışı göç koridoru çökertildi
12:30 19.09.2024 (güncellendi: 12:33 19.09.2024)
© Sputnik / ФСБ РоссииЗадержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий членов агентурной группы ГУР МОУ и СБУ
© Sputnik / ФСБ России
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Rus güvenlik güçleri, Rusya'da yaşayan Afrikalıları yasadışı yollarla AB ülkelerine götüren bir grubun faaliyetlerine son verdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'yla birlikte yürütülen geniş çaplı operasyon sayesinde Afrika ülkelerinden AB'ye uzanan göç koridoruna darbe vurulduğunu duyurdu.
Bölgeler arası bir grubun Afrikalı vatandaşları para karşılığında Rusya topraklarına getirerek oradan AB ülkelerine götürdüğünün tespit edildiğini bildiren FSB, "Göç için, sahte evlilikler yapmaya ve Afrikalıları Rus çocukların babası olarak göstermeye yönelik yöntem kullanıldı ve böylece Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni ve uzun süreli özel vizeler alındı" ifadelerini kullandı.
Bölgeler arası grupta Ukrayna, Nijerya ve Rusya vatandaşları bulunduğunu kaydeden FSB, başlatılan soruşturma kapsamında 25 arama yapıldığını ve 25'ten fazla görgü tanığının sorguya çekildiğini bildirerek yasadışı faaliyetleri teyit eden çok sayıda pasaport, muhtelif belge ve elektronik cihaz ele geçirildiğinin altını çizdi.
FSB, Vladimir Bölgesi'ndeki bir evde, uzun süredir yasadışı bir şekilde alıkonulan ve suçlular tarafından istismar edilen 3 Rus vatandaşının bulunarak polis memurlarına teslim edildiğini de ekledi.
Sorguya çekilen zanlılardan biri, Nijeryalı bir kadınla 15-25 bin ruble (160-215 dolar) karşılığında sahte evlilik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Zanlı, bu paranın kendisine ödenmediğini de belirtti.
Bölgeler arası bir grubun Afrikalı vatandaşları para karşılığında Rusya topraklarına getirerek oradan AB ülkelerine götürdüğünün tespit edildiğini bildiren FSB, "Göç için, sahte evlilikler yapmaya ve Afrikalıları Rus çocukların babası olarak göstermeye yönelik yöntem kullanıldı ve böylece Rusya'da geçici konaklama izni, oturma izni ve uzun süreli özel vizeler alındı" ifadelerini kullandı.
Bölgeler arası grupta Ukrayna, Nijerya ve Rusya vatandaşları bulunduğunu kaydeden FSB, başlatılan soruşturma kapsamında 25 arama yapıldığını ve 25'ten fazla görgü tanığının sorguya çekildiğini bildirerek yasadışı faaliyetleri teyit eden çok sayıda pasaport, muhtelif belge ve elektronik cihaz ele geçirildiğinin altını çizdi.
FSB, Vladimir Bölgesi'ndeki bir evde, uzun süredir yasadışı bir şekilde alıkonulan ve suçlular tarafından istismar edilen 3 Rus vatandaşının bulunarak polis memurlarına teslim edildiğini de ekledi.
Sorguya çekilen zanlılardan biri, Nijeryalı bir kadınla 15-25 bin ruble (160-215 dolar) karşılığında sahte evlilik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Zanlı, bu paranın kendisine ödenmediğini de belirtti.