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Rusya'dan Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek
Rusya'dan Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek
Sputnik Türkiye
Pakistan yönetimi, BRICS'e katılım konusunda Rusya'nın pozitif rol üstlenmesini istedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, İslamabad'ın üyeliğini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T11:09+0300
2024-09-19T11:09+0300
dünya
rusya
pakistan
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aleksey overçuk
islamabad
moskova
şangay işbirliği örgütü
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki Rus heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.Pakistan ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin iki ülke ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Rus heyetinin ziyaretinin ilişkilerin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.İki ülke arasındaki enerji, ticaret ve bölgesel işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Dar, Rusya ile karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinin Pakistan Dışişleri'nin öncelikli politikalarından olduğu kaydetti.Dar, "Heyetler, ekonomik genişlemedeki potansiyel alanları tespit etmek üzere ikili ilişkilere dair derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret, ekonomik işbirliği, kültürel ilişkiler ve halklar arası temaslar da dahil olmak üzere spesifik karşılıklı ilgi alanları tespit edildi" dedi.'Rusya'dan BRICS'e üyelik için pozitif rol oynamasını bekliyoruz'Pakistan ve Rusya arasındaki ticaretin geçen yıl 1 milyar doları bulduğunu kaydeden Dar, ülkesinin BRICS'e katılımı konusunda Rusya'nın desteğini istedi.Dar, "Pakistan; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS'e katılım konusunda isteklidir ve BRICS ve diğer benzer organizasyonlara katılımına yardım etmesi konusunda Rusya'nın pozitif rol oynamasını istemektedir" dedi.Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bölgede barış, kalkınma ve istikrarı artırmayı hedefleyen önemli bir forum düzenleyeceğini belirten Dar, Pakistan olarak, Filistin'de yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere bir dizi küresel ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.Pakistan'ın BRICS üyeliğine destekRusya Başbakan Yardımcısı Overçuk da ekonominin tüm alanlarına dair kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ŞİÖ'nün bir ay içinde Pakistan'da toplantı düzenleyeceğini aktardı.Overçuk, iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılması, iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji geçişi ve güvenliği gibi alanlarda ŞİÖ kapsamındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin örtüştüğünü belirterek, "Ayrıca Pakistan ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu beş üye ülkenin ekonomik birliği arasındaki işbirliği ihtimalini ve Pakistan ile bu beş ülke arasında serbest ticaret anlaşması fırsatlarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.Rusya'nın bu yıl BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirten Overçuk, "BRICS içindeki ilişkiler birçok ülkeyi çekerek daha da güçlendi. Pakistan'ın üyelik başvurusunda bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Hem BRICS hem de ŞİÖ birbirleriyle uyumlu. Pakistan'ın başvurusunu destekliyoruz" diye konuştu.Rusya-Pakistan ilişkileriSöz konusu ziyaret, Nisan 2021'den bu yana Rusya'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021'de Pakistan'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret 2012 sonrası Lavrov'un ilk Pakistan ziyareti olmuştu.Pakistan ve Rusya, 2021'de, daha önce Kuzey-Güney Boru Hattı projesi olarak bilinen 1100 kilometrelik Pakistan Doğalgaz Boru Hattı projesini inşa etmek için anlaşma imzalamıştı.Rusya geçen yıl, hane ve sanayi enerji ihtiyaçları artış gösteren Pakistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli petrol ve doğalgaz sağlamayı kabul etmişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cagri-cihazli-saldirilar-pentagon-sefi-austinden-israil-savunma-bakani-gallanta-telefon-1088194672.html
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rusya, pakistan, brics, aleksey overçuk, islamabad, moskova, şangay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
rusya, pakistan, brics, aleksey overçuk, islamabad, moskova, şangay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Rusya'dan Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek

11:09 19.09.2024
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Pakistan yönetimi, BRICS'e katılım konusunda Rusya'nın pozitif rol üstlenmesini istedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, İslamabad'ın üyeliğini desteklediklerini vurguladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki Rus heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu.

Pakistan ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin iki ülke ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Rus heyetinin ziyaretinin ilişkilerin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki enerji, ticaret ve bölgesel işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Dar, Rusya ile karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinin Pakistan Dışişleri'nin öncelikli politikalarından olduğu kaydetti.

Dar, "Heyetler, ekonomik genişlemedeki potansiyel alanları tespit etmek üzere ikili ilişkilere dair derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret, ekonomik işbirliği, kültürel ilişkiler ve halklar arası temaslar da dahil olmak üzere spesifik karşılıklı ilgi alanları tespit edildi" dedi.

'Rusya'dan BRICS'e üyelik için pozitif rol oynamasını bekliyoruz'

Pakistan ve Rusya arasındaki ticaretin geçen yıl 1 milyar doları bulduğunu kaydeden Dar, ülkesinin BRICS'e katılımı konusunda Rusya'nın desteğini istedi.

Dar, "Pakistan; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS'e katılım konusunda isteklidir ve BRICS ve diğer benzer organizasyonlara katılımına yardım etmesi konusunda Rusya'nın pozitif rol oynamasını istemektedir" dedi.

Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bölgede barış, kalkınma ve istikrarı artırmayı hedefleyen önemli bir forum düzenleyeceğini belirten Dar, Pakistan olarak, Filistin'de yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere bir dizi küresel ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Pakistan'ın BRICS üyeliğine destek

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk da ekonominin tüm alanlarına dair kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ŞİÖ'nün bir ay içinde Pakistan'da toplantı düzenleyeceğini aktardı.

Overçuk, iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılması, iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji geçişi ve güvenliği gibi alanlarda ŞİÖ kapsamındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin örtüştüğünü belirterek, "Ayrıca Pakistan ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu beş üye ülkenin ekonomik birliği arasındaki işbirliği ihtimalini ve Pakistan ile bu beş ülke arasında serbest ticaret anlaşması fırsatlarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu yıl BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirten Overçuk, "BRICS içindeki ilişkiler birçok ülkeyi çekerek daha da güçlendi. Pakistan'ın üyelik başvurusunda bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Hem BRICS hem de ŞİÖ birbirleriyle uyumlu. Pakistan'ın başvurusunu destekliyoruz" diye konuştu.

Rusya-Pakistan ilişkileri

Söz konusu ziyaret, Nisan 2021'den bu yana Rusya'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021'de Pakistan'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret 2012 sonrası Lavrov'un ilk Pakistan ziyareti olmuştu.

Pakistan ve Rusya, 2021'de, daha önce Kuzey-Güney Boru Hattı projesi olarak bilinen 1100 kilometrelik Pakistan Doğalgaz Boru Hattı projesini inşa etmek için anlaşma imzalamıştı.

Rusya geçen yıl, hane ve sanayi enerji ihtiyaçları artış gösteren Pakistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli petrol ve doğalgaz sağlamayı kabul etmişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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