https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cagri-cihazli-saldirilar-pentagon-sefi-austinden-israil-savunma-bakani-gallanta-telefon-1088194672.html

Çağrı cihazlı saldırılar: Pentagon Şefi Austin'den İsrail Savunma Bakanı Gallant'a telefon

Çağrı cihazlı saldırılar: Pentagon Şefi Austin'den İsrail Savunma Bakanı Gallant'a telefon

Sputnik Türkiye

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının hedef alındığı saldırılar sonrası İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı arayan Pentagon Şefi Austin, son... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T10:27+0300

2024-09-19T10:27+0300

2024-09-19T10:27+0300

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lloyd austin

yoav gallant

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

pentagon

israil savunma bakanlığı

lübnan

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefon görüşmesinde bölgesel güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki güvenlikle alakalı son durumu değerlendirdi.Austin'in, Ortadoğu'da gerilimi azaltma çabalarına bağlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasına varılmasının ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda kalıcı diplomatik çözüm sağlanmasının önceliğini de yeniden teyit ettiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in, 'Lübnan Hizbullahı, İran ve diğer bölgesel ortaklarından gelecek tehditler' karşısında ABD'nin İsrail'e desteğini yinelediği aktarıldı.Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıLübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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