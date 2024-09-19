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Çağrı cihazlı saldırılar: Pentagon Şefi Austin'den İsrail Savunma Bakanı Gallant'a telefon
Çağrı cihazlı saldırılar: Pentagon Şefi Austin'den İsrail Savunma Bakanı Gallant'a telefon
Sputnik Türkiye
Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının hedef alındığı saldırılar sonrası İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı arayan Pentagon Şefi Austin, son... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:27+0300
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefon görüşmesinde bölgesel güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki güvenlikle alakalı son durumu değerlendirdi.Austin'in, Ortadoğu'da gerilimi azaltma çabalarına bağlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasına varılmasının ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda kalıcı diplomatik çözüm sağlanmasının önceliğini de yeniden teyit ettiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in, 'Lübnan Hizbullahı, İran ve diğer bölgesel ortaklarından gelecek tehditler' karşısında ABD'nin İsrail'e desteğini yinelediği aktarıldı.Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıLübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
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abd, israil, lloyd austin, yoav gallant, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, israil savunma bakanlığı, lübnan, hizbullah, çağrı cihazı, patlama, saldırı, siber saldırı
abd, israil, lloyd austin, yoav gallant, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, israil savunma bakanlığı, lübnan, hizbullah, çağrı cihazı, patlama, saldırı, siber saldırı

Çağrı cihazlı saldırılar: Pentagon Şefi Austin'den İsrail Savunma Bakanı Gallant'a telefon

10:27 19.09.2024
© Fotoğraf : Official social page of Secretary of Defense Lloyd J. Austin IIIВизит министра обороны США Ллойда Остина в Израиль
Визит министра обороны США Ллойда Остина в Израиль - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf : Official social page of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
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Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının hedef alındığı saldırılar sonrası İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı arayan Pentagon Şefi Austin, son gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yaptı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefon görüşmesinde bölgesel güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve Gallant, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki güvenlikle alakalı son durumu değerlendirdi.

Austin'in, Ortadoğu'da gerilimi azaltma çabalarına bağlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, esirlerin serbest kalmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasına varılmasının ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda kalıcı diplomatik çözüm sağlanmasının önceliğini de yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in, 'Lübnan Hizbullahı, İran ve diğer bölgesel ortaklarından gelecek tehditler' karşısında ABD'nin İsrail'e desteğini yinelediği aktarıldı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
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