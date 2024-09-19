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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ozgurlestirdi-1088204836.html
Rus ordusu Donetsk'te bir köyü daha özgürleştirdi
Rus ordusu Donetsk'te bir köyü daha özgürleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:19+0300
2024-09-19T13:21+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Georgiyevka köyünü ele geçirdi. Ukrayna ordusu 690 asker ve iki adet Alman yapımı Marder zırhlı aracını kaybetti.Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Kraken’in bir karşı saldırısı püskürtülürken düşmanın 75 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 420 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Dokuz karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 510 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 95 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 30 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Aralarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Özel Telsiz İletişim Ana Merkezi binası ve Ukrayna hava üslerinin kritik öneme sahip altyapısının yer aldığı 142 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 41 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ukrayna-ordusundaki-yabanci-militanin-rus-gazetecileri-tehdit-ettigi-ogrenildi-1088189738.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu Donetsk'te bir köyü daha özgürleştirdi

13:19 19.09.2024 (güncellendi: 13:21 19.09.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Georgiyevka köyünü ele geçirdi. Ukrayna ordusu 690 asker ve iki adet Alman yapımı Marder zırhlı aracını kaybetti.
Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Kraken’in bir karşı saldırısı püskürtülürken düşmanın 75 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 420 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Dokuz karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 510 asker kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 95 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 30 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Aralarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Özel Telsiz İletişim Ana Merkezi binası ve Ukrayna hava üslerinin kritik öneme sahip altyapısının yer aldığı 142 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 41 insansız hava aracını engelledi.
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusundaki yabancı militanın Rus gazetecileri tehdit ettiği öğrenildi
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