https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ozgurlestirdi-1088204836.html

Rus ordusu Donetsk'te bir köyü daha özgürleştirdi

Rus ordusu Donetsk'te bir köyü daha özgürleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T13:19+0300

2024-09-19T13:19+0300

2024-09-19T13:21+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Georgiyevka köyünü ele geçirdi. Ukrayna ordusu 690 asker ve iki adet Alman yapımı Marder zırhlı aracını kaybetti.Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşum Kraken’in bir karşı saldırısı püskürtülürken düşmanın 75 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 420 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Dokuz karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 510 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 95 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 30 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Aralarında Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Özel Telsiz İletişim Ana Merkezi binası ve Ukrayna hava üslerinin kritik öneme sahip altyapısının yer aldığı 142 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 41 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ukrayna-ordusundaki-yabanci-militanin-rus-gazetecileri-tehdit-ettigi-ogrenildi-1088189738.html

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