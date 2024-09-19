https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rizede-70-yildir-sergilenen-sakal-i-serif-calindi-1088220682.html

Rize'de 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı

Rize'de 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı

Sputnik Türkiye

Rize'nin Akpınar köyünde 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı. 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi camiye Mevlid Kandili için Sakal-ı Şerif'i getirmek... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T20:10+0300

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türkiye

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Rize Akpınar köyünde 70 yıldır muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif çalındı.Rize'de merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde imam ve cemaat 14 Eylül Kandil gecesi Sakal-ı Şerifi camiye getirmek için saklandığı dolaptaki kutuyu açtıklarında kutsal emanetin çalındığını fark etti. Yöneticiler jandarmaya ihbarda bulunduklarını açıkladı. Camide inceleme yapan jandarma tarafından yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.'Köyümüzün en güzel emanetiydi'Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerifi'n çalınması konusunda yardım isteyen köy sakinleri yardım istediklerini belirterek şunları söyledi:

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rize, cami, sakal, şerif, kutsal, din, peygamber, eşya, imam