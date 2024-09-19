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Rize'de 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı
Rize'de 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı
Sputnik Türkiye
Rize'nin Akpınar köyünde 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı. 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi camiye Mevlid Kandili için Sakal-ı Şerif'i getirmek... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T20:10+0300
2024-09-19T20:10+0300
2024-09-19T20:10+0300
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Rize Akpınar köyünde 70 yıldır muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif çalındı.Rize'de merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde imam ve cemaat 14 Eylül Kandil gecesi Sakal-ı Şerifi camiye getirmek için saklandığı dolaptaki kutuyu açtıklarında kutsal emanetin çalındığını fark etti. Yöneticiler jandarmaya ihbarda bulunduklarını açıkladı. Camide inceleme yapan jandarma tarafından yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.'Köyümüzün en güzel emanetiydi'Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerifi'n çalınması konusunda yardım isteyen köy sakinleri yardım istediklerini belirterek şunları söyledi:
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rize, cami, sakal, şerif, kutsal, din, peygamber, eşya, imam
rize, cami, sakal, şerif, kutsal, din, peygamber, eşya, imam
Rize'de 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı
Rize'nin Akpınar köyünde 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı. 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi camiye Mevlid Kandili için Sakal-ı Şerif'i getirmek istediklerinde yerinde olmadığını gören yöneticiler çalındığını anlayınca jandarmaya ihbarda bulundu. İncelemeler yapan ekipler hırsızlık hakkında soruşturma başlattı.
Rize Akpınar köyünde 70 yıldır muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif çalındı.
Rize'de merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde imam ve cemaat 14 Eylül Kandil gecesi Sakal-ı Şerifi camiye getirmek için saklandığı dolaptaki kutuyu açtıklarında kutsal emanetin çalındığını fark etti. Yöneticiler jandarmaya ihbarda bulunduklarını açıkladı. Camide inceleme yapan jandarma tarafından yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
'Köyümüzün en güzel emanetiydi'
Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerifi'n çalınması konusunda yardım isteyen köy sakinleri yardım istediklerini belirterek şunları söyledi:
Sakal-ı Şerif çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. Biz Mevlid'i Şerif Kandili'nde öğrendik. Bu köyümüzün en güzel emanetiydi. Akpınar Köyü olarak rezil olduk diyebilirim. Manevi değeri vardı. Köyün bereketiydi. Biran önce bulunmasını istiyoruz