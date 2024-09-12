https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/chp-lideri-ozgur-ozel-camiyi-de-aciyoruz-ezani-da-okutuyoruz-1087959044.html

CHP lideri Özgür Özel: 'Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz'

CHP lideri Özgür Özel: 'Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür özel, İzmir'de katılım sağladığı 18 açılış ve temel atma töreninde konuştu. Cami açılışı için konuşan Özel, " İftiracılara... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T22:23+0300

2024-09-12T22:23+0300

2024-09-12T22:23+0300

türkiye

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

izmir

cami

ezan

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de toplu açılış törenlerine katılım sağladı. Toplu açılış ve temel atma töreni için Çamdibi Atatürk Parkı’na geçen Özel, törenin ardından bir konuşma yaptı.CHP lideri Özel, Bornova'da gerçekleştirilen 18 açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, "Manisa'mıza 15, Bornova'mıza 15 dakika mesafede Sarnıç köyümüz var. Köyün camisi içine gidilemeyecek durumda. Depreme dayanıklı değil. Muhtarın ve müftülüğün talebi vardı. Ömer kardeşim de orada bir proje yapmış. Alt tarafı şadırvan, üst tarafı Mescid-i Aksa'yı model alan bir camiyle hem Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Seçimlerden önce sıkışınca ‘Bunlar gelirse bayrağı indirecek, bunlar gelirse ezanı dindirecekler, bunlar gelirse vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ne inancına, ne doğduğu yere, ne etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz” ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/imamoglundan-dava-aciklamasi-yarginin-magduruyum-1087938203.html

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