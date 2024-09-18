https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/resmi-gazetede-yayinlandi-hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-listelendi-1088145281.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları listelendi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları listelendi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yayımlanan kararlarla, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:01+0300
2024-09-18T01:01+0300
2024-09-18T01:01+0300
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resmi gazete
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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savcı
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Çeşitli görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselmiş ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı listelere yer verildi.Listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine tabi olacak kişiler ise bu listeye dahil edilmedi.Birinci dereceye yükseldikleri ve görev sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecekler.HSK'nın bir diğer kararında ise, 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar görevde bulunan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı listeler yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/resmi-gazetede-yayimlandi-3-bakan-yardimcisi-gorevden-alindi-1088008591.html
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resmi gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, savcı, liste
resmi gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, savcı, liste
Resmi Gazete'de yayınlandı: Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları listelendi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yayımlanan kararlarla, görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimleri duyuruldu.
Çeşitli görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselmiş ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı listelere yer verildi.
Listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine tabi olacak kişiler ise bu listeye dahil edilmedi.
Birinci dereceye yükseldikleri ve görev sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecekler.
HSK'nın bir diğer kararında ise, 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar görevde bulunan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı listeler yayımlandı.