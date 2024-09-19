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2014'te yürürlüğe girmişti: Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2 yıl daha uzattı
2014'te yürürlüğe girmişti: Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2 yıl daha uzattı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kırım'ın Rus topraklarına yeniden katılmasıyla bağlantılı yaptırımlara cevaben 2014 yılında Batılı ülkelere uygulamaya başladığı gıda... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:21+0300
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gıda ambargosu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Batı'ya yönelik gıda ambargosunun 2 yıl daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.Kararname uyarınca Rusya hükümetine ambargo kapsamında alınan ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına dair talimat verdi.2014 yılında uygulamaya koyulan gıda ambargosu, Batı'nın Rusya aleyhindeki tutumunu değiştirmemesi halinde, bu kararnameyle beraber 31 Aralık 2026'ya kadar, yani en az 12 yıl yürürlükte kalmış olacak.Ağustos 2014'te Moskova, ABD, AB ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç de dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerden çeşitli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıdaların ithalatını yasaklamıştı. Söz konusu yasak et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünlerini içeriyor. Rusya hükümeti, geride kalan 10 yılda ambargoyu defaatle uzatırken, listeyi de birçok kez genişletti.Ağustos 2024'te Rusya Tarım Bakanlığı, ambargonun 10. yılı geride kalırken Rus tarım endüstrisinin halkın temel gıda ihtiyaçlarını sağladığını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ürünlere yönelik ithalat yasağının Rusya'da tarım sektörünün büyümesini sağladığının altını çizmişti.
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rusya, vladimir putin, gıda ambargosu, yaptırım, ab, abd, gıda ürünleri, ithalat, rusya tarım bakanlığı, tarım ürünleri, tarım sektörü, kanada, avustralya, norveç, ekonomik
rusya, vladimir putin, gıda ambargosu, yaptırım, ab, abd, gıda ürünleri, ithalat, rusya tarım bakanlığı, tarım ürünleri, tarım sektörü, kanada, avustralya, norveç, ekonomik

2014'te yürürlüğe girmişti: Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2 yıl daha uzattı

15:21 19.09.2024
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rusya lideri Putin, Kırım'ın Rus topraklarına yeniden katılmasıyla bağlantılı yaptırımlara cevaben 2014 yılında Batılı ülkelere uygulamaya başladığı gıda ambargosunu 2 yıl daha uzattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Batı'ya yönelik gıda ambargosunun 2 yıl daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname uyarınca Rusya hükümetine ambargo kapsamında alınan ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına dair talimat verdi.

2014 yılında uygulamaya koyulan gıda ambargosu, Batı'nın Rusya aleyhindeki tutumunu değiştirmemesi halinde, bu kararnameyle beraber 31 Aralık 2026'ya kadar, yani en az 12 yıl yürürlükte kalmış olacak.

Ağustos 2014'te Moskova, ABD, AB ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç de dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerden çeşitli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıdaların ithalatını yasaklamıştı. Söz konusu yasak et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünlerini içeriyor.

Rusya hükümeti, geride kalan 10 yılda ambargoyu defaatle uzatırken, listeyi de birçok kez genişletti.

Ağustos 2024'te Rusya Tarım Bakanlığı, ambargonun 10. yılı geride kalırken Rus tarım endüstrisinin halkın temel gıda ihtiyaçlarını sağladığını vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ürünlere yönelik ithalat yasağının Rusya'da tarım sektörünün büyümesini sağladığının altını çizmişti.
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