https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/2014te-yururluge-girmisti-putin-batidan-gida-ithalati-yasagini-2-yil-daha-uzatti-1088211942.html

2014'te yürürlüğe girmişti: Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2 yıl daha uzattı

2014'te yürürlüğe girmişti: Putin, Batı'dan gıda ithalatı yasağını 2 yıl daha uzattı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kırım'ın Rus topraklarına yeniden katılmasıyla bağlantılı yaptırımlara cevaben 2014 yılında Batılı ülkelere uygulamaya başladığı gıda... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T15:21+0300

2024-09-19T15:21+0300

2024-09-19T15:21+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Batı'ya yönelik gıda ambargosunun 2 yıl daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.Kararname uyarınca Rusya hükümetine ambargo kapsamında alınan ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanmasına dair talimat verdi.2014 yılında uygulamaya koyulan gıda ambargosu, Batı'nın Rusya aleyhindeki tutumunu değiştirmemesi halinde, bu kararnameyle beraber 31 Aralık 2026'ya kadar, yani en az 12 yıl yürürlükte kalmış olacak.Ağustos 2014'te Moskova, ABD, AB ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç de dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerden çeşitli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıdaların ithalatını yasaklamıştı. Söz konusu yasak et, salam, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve süt ürünlerini içeriyor. Rusya hükümeti, geride kalan 10 yılda ambargoyu defaatle uzatırken, listeyi de birçok kez genişletti.Ağustos 2024'te Rusya Tarım Bakanlığı, ambargonun 10. yılı geride kalırken Rus tarım endüstrisinin halkın temel gıda ihtiyaçlarını sağladığını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ürünlere yönelik ithalat yasağının Rusya'da tarım sektörünün büyümesini sağladığının altını çizmişti.

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