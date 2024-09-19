https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-kievin-rusyanin-derinliklerine-saldirmasina-izin-verilmesi-catismada-belirleyici-faktor-1088223970.html

Pentagon: Kiev’in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesi çatışmada belirleyici faktör olmayacak

Pentagon: Kiev’in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesi çatışmada belirleyici faktör olmayacak

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinin çatışmada belirleyici faktör olmayacağını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T23:09+0300

2024-09-19T23:09+0300

2024-09-19T23:08+0300

ukrayna krizi

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

sabrina singh

ukrayna

rusya

washington

uzun menzilli füze

kısıtlama

ukrayna silahlı kuvvetleri

joe biden

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, Washington'un, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırmasına yönelik yasağın kaldırılmasının çatışmada belirleyici bir faktör olacağını düşünmediğini söyledi.Singh, “Bu sihirli bir değnek değil. Bu, bir savaşı kazandırabilecek veya Ukraynalılar için aniden bir şeylerin kilidini açabilecek tek silah değil" dedi.Singh, söz konusu yasağın kaldırılmasının Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasına olanak tanıyacağı varsayımının ‘yanlış bir kanı’ olduğunu belirterek, ABD'nin Kiev'in Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin vermeyen politikasını sürdürdüğüne dikkat çekti.Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ap-kieve-rusyanin-derinliklerine-saldiri-duzenlemesine-izin-verilmesini-talep-etti--1088211303.html

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, ukrayna, rusya, washington, uzun menzilli füze, kısıtlama, ukrayna silahlı kuvvetleri, joe biden, keir starmer, nato, vladimir putin