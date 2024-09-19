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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/pentagon-kievin-rusyanin-derinliklerine-saldirmasina-izin-verilmesi-catismada-belirleyici-faktor-1088223970.html
Pentagon: Kiev’in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesi çatışmada belirleyici faktör olmayacak
Pentagon: Kiev’in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesi çatışmada belirleyici faktör olmayacak
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinin çatışmada belirleyici faktör olmayacağını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:09+0300
2024-09-19T23:08+0300
ukrayna krizi
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
sabrina singh
ukrayna
rusya
washington
uzun menzilli füze
kısıtlama
ukrayna silahlı kuvvetleri
joe biden
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, Washington'un, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırmasına yönelik yasağın kaldırılmasının çatışmada belirleyici bir faktör olacağını düşünmediğini söyledi.Singh, “Bu sihirli bir değnek değil. Bu, bir savaşı kazandırabilecek veya Ukraynalılar için aniden bir şeylerin kilidini açabilecek tek silah değil" dedi.Singh, söz konusu yasağın kaldırılmasının Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasına olanak tanıyacağı varsayımının ‘yanlış bir kanı’ olduğunu belirterek, ABD'nin Kiev'in Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin vermeyen politikasını sürdürdüğüne dikkat çekti.Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ap-kieve-rusyanin-derinliklerine-saldiri-duzenlemesine-izin-verilmesini-talep-etti--1088211303.html
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, ukrayna, rusya, washington, uzun menzilli füze, kısıtlama, ukrayna silahlı kuvvetleri, joe biden, keir starmer, nato, vladimir putin
amerikan savunma bakanlığı (pentagon), sabrina singh, ukrayna, rusya, washington, uzun menzilli füze, kısıtlama, ukrayna silahlı kuvvetleri, joe biden, keir starmer, nato, vladimir putin

Pentagon: Kiev’in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesi çatışmada belirleyici faktör olmayacak

23:09 19.09.2024
© AP Photo / Susan WalshABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna ordusunun Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinin çatışmada belirleyici faktör olmayacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği günlük basın toplantısında, Washington'un, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırmasına yönelik yasağın kaldırılmasının çatışmada belirleyici bir faktör olacağını düşünmediğini söyledi.
Singh, “Bu sihirli bir değnek değil. Bu, bir savaşı kazandırabilecek veya Ukraynalılar için aniden bir şeylerin kilidini açabilecek tek silah değil" dedi.
Singh, söz konusu yasağın kaldırılmasının Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasına olanak tanıyacağı varsayımının ‘yanlış bir kanı’ olduğunu belirterek, ABD'nin Kiev'in Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin vermeyen politikasını sürdürdüğüne dikkat çekti.
Batı'da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin yasağın kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Washington’da yapılan görüşmede ele alınması bekleniyordu, ancak görüşmenin ardından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
Ukrayna krizi
AP, Kiev’e Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verilmesini talep etti
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