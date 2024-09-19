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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ap-kieve-rusyanin-derinliklerine-saldiri-duzenlemesine-izin-verilmesini-talep-etti--1088211303.html
AP, Kiev’e Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verilmesini talep etti
AP, Kiev’e Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verilmesini talep etti
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna ordusunun Rusya’nın derinliklerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine yönelik tüm kısıtlamaların derhal... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:01+0300
2024-09-19T15:04+0300
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
ukrayna
rusya
ukrayna ordusu
kısıtlama
uzun menzilli füze
yaptırım
silah yardımı
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AP, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda kabul ettiği kararda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna ordusunun Rusya’ya Batı yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine uygulanan kısıtlamaları derhal kaldırmalarını talep etti.Bugün yapılan oylamada, 425 milletvekili karar tasarısına ‘evet’ derken, 131 ‘hayır’ oyu çıktı. 63 milletvekili de çekimser oy kullandı.Karar metninde, “Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını tam olarak kullanmasını engellediği ve Ukrayna'yı savunmasız bıraktığı için üye ülkelere, Ukrayna'ya sağlanan Batı yapımı silah sistemlerinin Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanılmasına yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmaları çağrısında bulunuyor” dendi.Yetersiz mühimmat ve silah tedarikinin yanı sıra bunların kullanımına getirilen kısıtlamaların, bugüne kadar sarf edilen çabaları boşa çıkarma riskini taşıdığını kaydeden AP milletvekilleri, Ukrayna'ya Taurus füzeleri dahil daha fazla mühimmat sağlamakta ısrar ediyor.Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da genişletilmesi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmek üzere Kiev'e 50 milyar euro’luk kredi tahsisinin hızlandırılması ve Rus devlet varlıklarına tamamen el konulması için yasal bir çerçeve hazırlanması çağrısı yapıldı.Avrupalı milletvekilleri, AB ülkeleri harcamalarını azaltmaları bağlamında, gönüllü bağış toplama kuruluşlarının yardımıyla Kiev'e silah yardımı için daha aktif para toplanması çağrısında bulundu.Putin uyarmıştı: 'Savaş hali olur'Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.AP’nin dış politika konularına ilişkin kararları tavsiye niteliğini taşıyor ve AB kurumları ya da AB üye ülkeleri üzerinde bağlayıcı değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ozgurlestirdi-1088204836.html
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, kısıtlama, uzun menzilli füze, yaptırım, silah yardımı, mali yardım, kredi, vladimir putin, nato, abd, sergey lavrov
avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, kısıtlama, uzun menzilli füze, yaptırım, silah yardımı, mali yardım, kredi, vladimir putin, nato, abd, sergey lavrov

AP, Kiev’e Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verilmesini talep etti

15:01 19.09.2024 (güncellendi: 15:04 19.09.2024)
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna ordusunun Rusya’nın derinliklerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması çağrısını içeren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.
AP, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda kabul ettiği kararda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna ordusunun Rusya’ya Batı yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine uygulanan kısıtlamaları derhal kaldırmalarını talep etti.
Bugün yapılan oylamada, 425 milletvekili karar tasarısına ‘evet’ derken, 131 ‘hayır’ oyu çıktı. 63 milletvekili de çekimser oy kullandı.
Karar metninde, “Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını tam olarak kullanmasını engellediği ve Ukrayna'yı savunmasız bıraktığı için üye ülkelere, Ukrayna'ya sağlanan Batı yapımı silah sistemlerinin Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanılmasına yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmaları çağrısında bulunuyor” dendi.
Yetersiz mühimmat ve silah tedarikinin yanı sıra bunların kullanımına getirilen kısıtlamaların, bugüne kadar sarf edilen çabaları boşa çıkarma riskini taşıdığını kaydeden AP milletvekilleri, Ukrayna'ya Taurus füzeleri dahil daha fazla mühimmat sağlamakta ısrar ediyor.
Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da genişletilmesi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirle geri ödenmek üzere Kiev'e 50 milyar euro’luk kredi tahsisinin hızlandırılması ve Rus devlet varlıklarına tamamen el konulması için yasal bir çerçeve hazırlanması çağrısı yapıldı.
Avrupalı milletvekilleri, AB ülkeleri harcamalarını azaltmaları bağlamında, gönüllü bağış toplama kuruluşlarının yardımıyla Kiev'e silah yardımı için daha aktif para toplanması çağrısında bulundu.

Putin uyarmıştı: 'Savaş hali olur'

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
AP’nin dış politika konularına ilişkin kararları tavsiye niteliğini taşıyor ve AB kurumları ya da AB üye ülkeleri üzerinde bağlayıcı değil.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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