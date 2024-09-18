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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html
Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı özel harekatı timi ile ABD’li özel askeri şirketi bozguna uğrattı
Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı özel harekatı timi ile ABD’li özel askeri şirketi bozguna uğrattı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinde Ukrayna ordusunun birkaç tugayını, bir özel harekat timini ve ABD merkezli özel askeri şirket Forward’ın bir... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:38+0300
2024-09-18T08:10+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
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ukrayna ordusu
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Ahmat özel harekat timine bağlı birimlerden birinin ‘Aid’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki çatışmalarda birkaç bin asker ve yüzlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, “Kayıpları devasa, ama yenilerini getirip duruyorlar. Ukrayna ordusunun 61, 80 ve 82. tugaylarının büyük kısmını yok ettik. Onlar 95. tugayı getirdi, onu da yok ettik” dedi.Ukrayna ordusunun bunun üzerine Kursk Bölgesi’ne 92. Taarruz Tugayı, 106. Bölgesel Savunma Tugayı, 80. Tugay’ın yeni bir taburu ile birkaç askeri birim daha soktuğunu anlatan Aid, halihazırda Ukrayna askeri yönetiminin Donbass’taki Ugledar istikametinden 72. Tugay ile 47. Mekanize Piyade Tugayı’nın da Kursk Bölgesi’ne aktardığını bildirdi.Suca ilçesine Ukrayna ordusunun yeni özel harekat birimleri ve yabancı özel askeri şirket Forward'in yeni birimlerinin getirildiğini söyleyen komutan, “Bunlar herhangi bir yabancı lejyon değil, dönerken kaybolan Gürcü veya Polonyalılar değil. Bunlar profesyonel eğitilmiş askerler” ifadesini kullandı.Aid, Rus ordusunun yeni gelen birimlere de büyük kayıplar verdirdiğini kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 17 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 14 bin 200’den fazla asker ve 119 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-atesi-altinda-koyu-bisikletle-nasil-terk-ettigini-anlatti-1088125602.html
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rusya, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, özel harekat, yabancı asker, özel askeri şirket, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, özel harekat, yabancı asker, özel askeri şirket, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı özel harekatı timi ile ABD’li özel askeri şirketi bozguna uğrattı

07:38 18.09.2024 (güncellendi: 08:10 18.09.2024)
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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Rus ordusunun, Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinde Ukrayna ordusunun birkaç tugayını, bir özel harekat timini ve ABD merkezli özel askeri şirket Forward’ın bir birimini bozguna uğrattığı belirtildi.
Ahmat özel harekat timine bağlı birimlerden birinin ‘Aid’ kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki çatışmalarda birkaç bin asker ve yüzlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, “Kayıpları devasa, ama yenilerini getirip duruyorlar. Ukrayna ordusunun 61, 80 ve 82. tugaylarının büyük kısmını yok ettik. Onlar 95. tugayı getirdi, onu da yok ettik” dedi.
Ukrayna ordusunun bunun üzerine Kursk Bölgesi’ne 92. Taarruz Tugayı, 106. Bölgesel Savunma Tugayı, 80. Tugay’ın yeni bir taburu ile birkaç askeri birim daha soktuğunu anlatan Aid, halihazırda Ukrayna askeri yönetiminin Donbass’taki Ugledar istikametinden 72. Tugay ile 47. Mekanize Piyade Tugayı’nın da Kursk Bölgesi’ne aktardığını bildirdi.
Suca ilçesine Ukrayna ordusunun yeni özel harekat birimleri ve yabancı özel askeri şirket Forward'in yeni birimlerinin getirildiğini söyleyen komutan, “Bunlar herhangi bir yabancı lejyon değil, dönerken kaybolan Gürcü veya Polonyalılar değil. Bunlar profesyonel eğitilmiş askerler” ifadesini kullandı.
Aid, Rus ordusunun yeni gelen birimlere de büyük kayıplar verdirdiğini kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 17 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 14 bin 200’den fazla asker ve 119 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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