https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/otobus-duraginda-uyuyakalan-vatandasin-parasini-telefonunu-ve-kolyesini-caldi-1088199386.html

Otobüs durağında uyuyakalan adamın parasını, telefonunu ve kolyesini çaldı

Otobüs durağında uyuyakalan adamın parasını, telefonunu ve kolyesini çaldı

Sputnik Türkiye

Adana’da bir kişi, durakta uyuyakalan vatandaşın 6 bin lirasını, telefonunu ve kolyesini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıyınca polis şüpheliyi... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T11:40+0300

2024-09-19T11:40+0300

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cep telefonu hırsızlığı

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Olay, 10 Eylül günü gece saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y (34) durakta uyuyakaldı. İrfan D (52) isimli şüpheli, Metin Y'nin uyuduğunu görünce önce yanına yaklaşıp kontrol etti. Ardından tekrar Metin Y.'nin yanına gelen ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, vatandaşın üzerindeki 6 bin lirasını, telefonunu ve boynundaki kolyeyi çalarak uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre sonra uyanan Metin Y, soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi.Olay yerine giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İrfan D, evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu.‘Yardım etmek için gittim’Emniyete götürülen İrfan D'nin ifadesinde, “Rahatsızlanıp uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kadini-kocasi-kocayi-da-kayinbabasi-vurdu-1-olu-1-agir-yarali-1088193209.html

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adana, seyhan, hırsız, hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı