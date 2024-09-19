https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kadini-kocasi-kocayi-da-kayinbabasi-vurdu-1-olu-1-agir-yarali-1088193209.html
Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Aksaray’da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:15+0300
2024-09-19T10:15+0300
2024-09-19T10:15+0300
yaşam
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
aksaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_11d346fcfd756b66e574404e1d8bf6a8.jpg
Bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen eşi Fadimana Ok ile görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı.Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasteneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.’nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/3-kadin-cinayeti-biri-intihar-etti-biri-cevredekilerce-darp-edildi-bir-digeri-kendini-ihbar-etti-1086858121.html
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088194114_917:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_8ac9ab5fbc5f631dcdd907fa6ea68a38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aksaray
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aksaray
Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aksaray’da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakıma alındı.
Bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen eşi Fadimana Ok ile görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı.
Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hasteneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.’nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.