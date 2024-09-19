https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kadini-kocasi-kocayi-da-kayinbabasi-vurdu-1-olu-1-agir-yarali-1088193209.html

Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kadını kocası, kocayı da kayınbabası vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Aksaray’da bir süre önce eşiyle kavga eden koca, babasının evine yerleşen karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açarken, kadın... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T10:15+0300

2024-09-19T10:15+0300

2024-09-19T10:15+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

aksaray

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Bir süre önce eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen eşi Fadimana Ok ile görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı.Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı. Kadın ve eşi yaralanırken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hasteneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.’nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/3-kadin-cinayeti-biri-intihar-etti-biri-cevredekilerce-darp-edildi-bir-digeri-kendini-ihbar-etti-1086858121.html

aksaray

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aksaray