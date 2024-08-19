https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/2024-2025-universite-kayit-e-devlet-universite-kayit-universite-e-kayit-universite-e-kayit-nasil-1086998428.html

2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?

2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversitelere kayıt süreci başladı. Bununla birlikte 'üniversite e... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T12:40+0300

2024-08-19T12:40+0300

2024-08-19T12:44+0300

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Üniversite kayıt sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için adayların belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemi yapamayan veya yapmak istemeyen adaylar, yerleştikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Özellikle "üniversite e kayıt" aramaları, adaylar arasında yoğun ilgi görüyor.E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı?Evet, öğrenci adayları kazandıkları üniversitelere gitmeden direkt e-devlet üzerinden üniversite kaydı yaptırabilir.Üniversite kayıtları ne zaman?Üniversite e kayıt nasıl yapılır?YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-kayıt zorunlu olmayıp, dileyen adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de kayıt işlemlerini yapabilir.Adayların 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor.Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?Kayıt işlemleri için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumlarından aldıkları diploma veya mezuniyet belgeleri gerekecek. Ayrıca, katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belge, üniversitenin talep etmesi durumunda 12 adet vesikalık fotoğraf ve üniversitenin belirlediği diğer belgeler istenebilir. E-kayıt yaptıran adaylar, ders kayıt işlemleri için üniversitenin belirlediği tarihlerde gerekli belgeleri sunarak kayıtlarını tamamlayacaklar.Buna göre istenen belgeler aşağıdaki gibi:Üniversite e-kayıt saat kaçta açılıyor?Online üniversite kayıt işlemleri başladı. 21 Ağustos gecesi saat 23.59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.Boş kontenjanlar ve ek yerleştirme süreciÜniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecekler. Devlet üniversitelerinde lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98.8’i dolarken, önlisans programlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 91.14 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-e-devletten-yapilan-sorgulamalar-parali-mi-oluyor--1086990005.html

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