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2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?
2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversitelere kayıt süreci başladı. Bununla birlikte 'üniversite e... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T12:40+0300
2024-08-19T12:40+0300
2024-08-19T12:44+0300
türkiye
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e-devlet
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Üniversite kayıt sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için adayların belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemi yapamayan veya yapmak istemeyen adaylar, yerleştikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Özellikle "üniversite e kayıt" aramaları, adaylar arasında yoğun ilgi görüyor.E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı?Evet, öğrenci adayları kazandıkları üniversitelere gitmeden direkt e-devlet üzerinden üniversite kaydı yaptırabilir.Üniversite kayıtları ne zaman?Üniversite e kayıt nasıl yapılır?YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-kayıt zorunlu olmayıp, dileyen adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de kayıt işlemlerini yapabilir.Adayların 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor.Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?Kayıt işlemleri için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumlarından aldıkları diploma veya mezuniyet belgeleri gerekecek. Ayrıca, katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belge, üniversitenin talep etmesi durumunda 12 adet vesikalık fotoğraf ve üniversitenin belirlediği diğer belgeler istenebilir. E-kayıt yaptıran adaylar, ders kayıt işlemleri için üniversitenin belirlediği tarihlerde gerekli belgeleri sunarak kayıtlarını tamamlayacaklar.Buna göre istenen belgeler aşağıdaki gibi:Üniversite e-kayıt saat kaçta açılıyor?Online üniversite kayıt işlemleri başladı. 21 Ağustos gecesi saat 23.59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.Boş kontenjanlar ve ek yerleştirme süreciÜniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecekler. Devlet üniversitelerinde lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98.8’i dolarken, önlisans programlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 91.14 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-e-devletten-yapilan-sorgulamalar-parali-mi-oluyor--1086990005.html
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2024-2025 üniversite kayıtları başladı: E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? Hangi belgeler gerekli?
12:40 19.08.2024 (güncellendi: 12:44 19.08.2024)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversitelere kayıt süreci başladı. Bununla birlikte 'üniversite e kayıt' en çok aratılanlar arasına girdi. Peki, e-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı? üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? E kayıt saat kaçta açılıyor?
Üniversite kayıt
sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için adayların belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemi
yapamayan veya yapmak istemeyen adaylar, yerleştikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Özellikle "üniversite e kayıt
" aramaları, adaylar arasında yoğun ilgi görüyor.
E-Devlet'ten üniversite kaydı yapılır mı?
Evet, öğrenci adayları kazandıkları üniversitelere
gitmeden direkt e-devlet
üzerinden üniversite kaydı yaptırabilir.
Üniversite kayıtları ne zaman?
Üniversite
kayıtları 19-23 Ağustos
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Online kayıtlar
ise 19-21 Ağustos
'ta alınacak.
Üniversite e kayıt nasıl yapılır?
YKS yerleştirme sonuçları
na göre bir programa kayıt
hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri
arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos
tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, e-Devlet
şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-kayıt zorunlu olmayıp, dileyen adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de kayıt işlemlerini yapabilir.
Adayların 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor.
Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
Kayıt işlemleri için adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumlarından aldıkları diploma
veya mezuniyet belgeleri gerekecek. Ayrıca, katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belge, üniversitenin talep etmesi durumunda 12 adet vesikalık fotoğraf ve üniversitenin belirlediği diğer belgeler istenebilir. E-kayıt
yaptıran adaylar, ders kayıt işlemleri için üniversitenin belirlediği tarihlerde gerekli belgeleri sunarak kayıtlarını tamamlayacaklar.
Buna göre istenen belgeler aşağıdaki gibi:
🟠 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
🟠 Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
🟠 Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
🟠 Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
🟠 Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
🟠 Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Üniversite e-kayıt saat kaçta açılıyor?
Online üniversite kayıt işlemleri başladı. 21 Ağustos gecesi saat 23.59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Boş kontenjanlar ve ek yerleştirme süreci
Üniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecekler. Devlet üniversitelerinde lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98.8’i dolarken, önlisans programlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 91.14 olarak gerçekleşti.