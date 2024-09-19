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Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: 3 hakim ve savcı açığa alınmıştı, sanık tekrar tutuklandı
Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: 3 hakim ve savcı açığa alınmıştı, sanık tekrar tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T12:55+0300
2024-09-19T12:55+0300
türkiye
sercan b.
semih sinan köse
cinayet
hakim
savcı
izmir
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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, tutuklandı.Polis ekiplerince dün yakalanan Sercan B, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Omuz atma olayı ne?Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.Sercan B. tahliye olmuştuDavanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.Sercan B, dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cinayet-davasinda-muebbetle-yargilanan-saniklar-icin-tahliye-karari-veren-uc-hakim-ve-bir-savci-1088177904.html
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izmir omuz atma cinayeti, izmir omuz atma, izmir market cinayet, semih sinan köse, sercan b.
izmir omuz atma cinayeti, izmir omuz atma, izmir market cinayet, semih sinan köse, sercan b.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: 3 hakim ve savcı açığa alınmıştı, sanık tekrar tutuklandı

12:55 19.09.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - CENK ÖZEN-AW290697Omuz atma cinayeti
Omuz atma cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - CENK ÖZEN-AW290697
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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Polis ekiplerince dün yakalanan Sercan B, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Omuz atma olayı ne?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Sercan B. tahliye olmuştu

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sercan B, dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
TÜRKİYE
Cinayet davasında müebbetle yargılanan sanıklar için tahliye kararı veren üç hakim ve bir savcı açığa alındı
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