https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cinayet-davasinda-muebbetle-yargilanan-saniklar-icin-tahliye-karari-veren-uc-hakim-ve-bir-savci-1088177904.html

Cinayet davasında müebbetle yargılanan sanıklar için tahliye kararı veren üç hakim ve bir savcı açığa alındı

Cinayet davasında müebbetle yargılanan sanıklar için tahliye kararı veren üç hakim ve bir savcı açığa alındı

Sputnik Türkiye

HSK, İzmir'de bir markette Semih Sinan Köse'yi bıçakla öldürülmesine ilişkin üç kişinin yargılandığı davada son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T18:24+0300

2024-09-18T18:24+0300

2024-09-18T18:28+0300

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

cinayet

izmir 3. ağır ceza mahkemesi

semih sinan köse

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Geçen yıl İzmir'de markette çıkan tartışma sonrasında bıçakla öldürülen Semih Kenan Köse davasına dün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme, son tutuklu sanık Sercan B.'nin de tahliyesine karar verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bugün yapılan toplantısında konuyu ele aldı. Toplantı sonucunda ise mahkeme başkanı, iki üye hakim ve duruşma savcısının açığa alınmasına karar verildiBir gün sonra yakalama kararı çıkarıldıÖte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.Ne olmuştu?İzmir'de 16 Ekim 2023'te meydana gelen olayda, bir markette, Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında 'omuz atma' sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/narinin-cinayetinde-sorgulanan-imam-hakkinda-idari-sorusturmabaslatildi-1088162944.html

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, cinayet, izmir 3. ağır ceza mahkemesi, semih sinan köse