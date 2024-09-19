https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/narin-sorusturmasinda-dikkat-ceken-enes-guran-detayi-cinayetten-1-gun-once-neden-diyarbakira-geldi-1088190808.html

Narin soruşturmasında dikkat çeken Enes Güran detayı: Cinayetten 1 gün önce neden Diyarbakır'a geldi?

Narin soruşturmasında dikkat çeken Enes Güran detayı: Cinayetten 1 gün önce neden Diyarbakır'a geldi?

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi’nde... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T11:48+0300

2024-09-19T11:48+0300

2024-09-19T11:48+0300

türkiye

narin güran

enes güran

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ifade

diyarbakır

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Ağabey Enes Güran’ın, Narin kaybolmadan bir gün önce çalıştığı Malatya’dan Diyarbakır’a gelmesi, 'Enes cinayet için mi çağrıldı' sorusunu gündeme getirdi. Enes Güran ise ifadesinde, kuzeninin düğünü ve kardeşi Baran’ın askere gitmesi nedeniyle izin aldığını ve olayla ilgisinin olmadığını savundu.Tutuklu ağabey Enes Güran ifadesinde “Ağabeyim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım” demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken, Narin’in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Öte yandan, Enes’in kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri ağabey Enes’in kardeşini boğarak öldürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örnek üzerinde incelemeler devam ederken, ağabey Enes Güran’a yönelik iddialar dikkat çekiyor. Enes’in, olay günü uyuduğunu iddia etmesine rağmen, vücudundaki diş ve tırnak izleri şüpheleri artırdı. Bu bulgular, kardeşini boğarak öldürdüğüne dair iddiaları güçlendirdi.Amca ve oğlunun şüpheli hareketleriTutuklu amca Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’ın ifadesi de soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Devran’ın olay günüyle ilgili WhatsApp yazışmalarını ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Sorgu sırasında, Mardin’in Derik ilçesine düğün davetiyesi dağıtmak için gittiklerini savunan Devran, babasının "Bu işi hallederim" dediği iddialarını reddetti.12 kişi tutuklandı, cinayet hala aydınlatılamadıNarin Güran’ın amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın da tutuklanmasıyla birlikte cezaevindeki zanlı sayısı 12’ye çıktı. Ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanan isimler arasında. Adli Tıp Kurumu’nun ilk bulgularına göre, Narin boğularak öldürüldü. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, küçük kızın bedeninde çürüme ve kanama izlerine rastlandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/narinin-cinayetinde-sorgulanan-imam-hakkinda-idari-sorusturmabaslatildi-1088162944.html

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narin güran, enes güran, cinayet, soruşturma, polis, ifade, ifade, diyarbakır