https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/narinin-cinayetinde-sorgulanan-imam-hakkinda-idari-sorusturmabaslatildi-1088162944.html
Narin'in cinayetinde sorgulanan imam hakkında idari soruşturma başlatıldı
Narin'in cinayetinde sorgulanan imam hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T13:29+0300
2024-09-18T13:29+0300
2024-09-18T13:30+0300
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Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna göre, Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Raporda, Narin'in ağzından çıkan ölüm sıvısının, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ve daha sonra araç direksiyonu ve koltuğunda izler tespit edildiği belirtildi. Tam otopsi raporunun 23-24 Eylül'e kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından tamamlanması bekleniyor.Şüpheli imam hakkında soruşturmaOlayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan imam R.K.'nın telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı. İmam hakkında 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.Soruşturma devam ederken, küçük Narin'in ölümü, hem Diyarbakır’da hem de ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/narin-guran-sorusturmasinda-itirafci-nevzat-bahtiyarin-evi-arandi-1088145089.html
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imam, imam, narin güran, soruşturma, idari soruşturma, cinsel, cinsel istismar, cinsel taciz, kuran kursu, diyarbakır
Narin'in cinayetinde sorgulanan imam hakkında idari soruşturma başlatıldı
13:29 18.09.2024 (güncellendi: 13:30 18.09.2024)
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna göre, Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Raporda, Narin'in ağzından çıkan ölüm sıvısının, tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ve daha sonra araç direksiyonu ve koltuğunda izler tespit edildiği belirtildi. Tam otopsi raporunun 23-24 Eylül'e kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından tamamlanması bekleniyor.
Şüpheli imam hakkında soruşturma
Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan imam R.K.'nın telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı. İmam hakkında 2 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Soruşturma devam ederken, küçük Narin'in ölümü, hem Diyarbakır’da hem de ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.