https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/muge-anli-ile-demet-akalin-arasinda-narin-tartismasi-bana-sallamana-gerek-yok-1088223422.html
Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ tartışması: 'Bana sallamana gerek yok'
Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ tartışması: 'Bana sallamana gerek yok'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında Müge Anlı ile Demet Akalın arasında tartışma çıktı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T22:13+0300
2024-09-19T22:13+0300
2024-09-19T22:20+0300
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Narin Güran cinayetini programında işlemediği için tepki gösteren Demet Akalın'a Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi.Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin anne, amca ve abinin aralarında olduğu kişiler cinayet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Olay ile ilgili televizyon programında konuya yer vermeyen Müge Anlı'ya eleştirilerde bulunan Demet Akalın'a ünlü sunucudan canlı yayında yanıt geldi. Müge Anlı gazeteciliği diyenlere sert tepki gösteren sunucu ''Müge Anlı yayıncılığı diyenleri esefle kınıyorum. Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir" dedi. 'Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın'İsmini kullananlara canlı yayında seslenen Müge Anlı "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı. Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı" ifadesinde bulundu.Demet Akalın üzerine alındıSosyal medya hesabından cevap veren Demet Akalın “Mügeciğim bana sallamana gerek yok! Belki seni izler de annesi insafa gelir, demiştim. Niye herkesin merak ettiği sorudan rahatsız olursun ki?!'' dedi.Müge Anlı aradıSosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın ''Sevgili Müge Anlı aradı sana söylermiyim aşkolsun dedi... peki'' diyerek barıştıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/muge-anli-yeni-sezona-basladi-hangi-gunler-ve-saatte-yayinlaniyor-1087531370.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, demet akalın, canlı, canlı yayın, narin güran, diyarbakır, cinayet, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ tartışması: 'Bana sallamana gerek yok'
22:13 19.09.2024 (güncellendi: 22:20 19.09.2024)
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında Müge Anlı ile Demet Akalın arasında tartışma çıktı. Narin cinayetini işlemediği için tepki gösterilmesi üzerine canlı yayında cevap veren ünlü sunucu 'Müge Anlı gazeteciliği' benzetmesi yapanlara sert tepki gösterdi.
Narin Güran cinayetini programında işlemediği için tepki gösteren Demet Akalın'a Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin anne, amca ve abinin aralarında olduğu kişiler cinayet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Olay ile ilgili televizyon programında konuya yer vermeyen Müge Anlı'ya eleştirilerde bulunan Demet Akalın'a ünlü sunucudan canlı yayında yanıt geldi. Müge Anlı gazeteciliği diyenlere sert tepki gösteren sunucu ''Müge Anlı yayıncılığı diyenleri esefle kınıyorum. Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir" dedi.
'Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın'
İsmini kullananlara canlı yayında seslenen Müge Anlı "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı. Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı" ifadesinde bulundu.
Demet Akalın üzerine alındı
Sosyal medya hesabından cevap veren Demet Akalın “Mügeciğim bana sallamana gerek yok! Belki seni izler de annesi insafa gelir, demiştim. Niye herkesin merak ettiği sorudan rahatsız olursun ki?!'' dedi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın ''Sevgili Müge Anlı aradı sana söylermiyim aşkolsun dedi... peki'' diyerek barıştıklarını açıkladı.