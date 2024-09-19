https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/moskova-belediye-bakskani-sobyanin-dunya-inovasyon-odulune-layik-goruldu-1088222667.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Dünya İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Dünya İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Sputnik Türkiye

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sürdürülebilir teknolojilerin uygulanmasına katkılarından dolayı Dünya İnovasyon Ödülü’ne (World Innovation Award)... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T21:50+0300

2024-09-19T21:50+0300

2024-09-19T23:14+0300

dünya

sergey sobyanin

moskova

brics

inovasyon

ödül

rae kwon chung

nobel barış ödülü

robot

çevre

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, otonom temizlik robotu Pixel’in, belediye filosu ve çevre izleme laboratuvarlarının kentsel ortama entegrasyonu nedeniyle 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' kategorisinde ödül aldı.Ödül töreni, BRICS Kentsel Gelecek Forumu kapsamında düzenlenen ‘Bulut Şehirleri’ forumunda gerçekleşti. Ödül, Moskova Belediye Başkanı'na, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin iklim değişikliği konusunda eski danışmanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung tarafından takdim edildi.Chung, ödül takdiminin ardından şu açıklamayı yaptı:Jüri üyeleri, Moskova'da çevre alanında organizasyonel ve teknolojik çözümlerin uygulanmasının sonuçlarına büyük övgülerde bulundu. Uzmanlar, şehrin yeniliklere pilotluk yapma ve uygulama çabalarının yanı sıra bu tür çözümleri geliştiren teknoloji şirketlerini destekleme çabalarına da dikkat çekti.Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin insanların yaşam kalitesini iyileştirme ve müreffeh bir gezegen (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) sağlama planının gerçekleştirilmesine yüksek katkılarda bulunan yöneticilere veriliyor.Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışan sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin üyesi olan uluslararası bir kuruluş olan Dünya Kalkınma Teşkilatı tarafından kuruldu. Kuruluş, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun Yenilik, Rekabet Edebilirlik ve Kamu-Özel Ortaklıkları Komitesi'nin uzman konseyinin bir üyesi ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde danışmanlık statüsüne sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/turkiyenin-uyelik-basvurusu-da-gorusulecek-rusyadaki-brics-zirvesi-kuresel-duzeyde-sansasyon-1088022331.html

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sergey sobyanin, moskova, brics, inovasyon, ödül, rae kwon chung, nobel barış ödülü, robot, çevre, sürdürülebilir kalkınma