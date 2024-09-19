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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Dünya İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Dünya İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü
Sputnik Türkiye
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sürdürülebilir teknolojilerin uygulanmasına katkılarından dolayı Dünya İnovasyon Ödülü’ne (World Innovation Award)... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:50+0300
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, otonom temizlik robotu Pixel’in, belediye filosu ve çevre izleme laboratuvarlarının kentsel ortama entegrasyonu nedeniyle 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' kategorisinde ödül aldı.Ödül töreni, BRICS Kentsel Gelecek Forumu kapsamında düzenlenen ‘Bulut Şehirleri’ forumunda gerçekleşti. Ödül, Moskova Belediye Başkanı'na, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin iklim değişikliği konusunda eski danışmanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung tarafından takdim edildi.Chung, ödül takdiminin ardından şu açıklamayı yaptı:Jüri üyeleri, Moskova'da çevre alanında organizasyonel ve teknolojik çözümlerin uygulanmasının sonuçlarına büyük övgülerde bulundu. Uzmanlar, şehrin yeniliklere pilotluk yapma ve uygulama çabalarının yanı sıra bu tür çözümleri geliştiren teknoloji şirketlerini destekleme çabalarına da dikkat çekti.Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin insanların yaşam kalitesini iyileştirme ve müreffeh bir gezegen (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) sağlama planının gerçekleştirilmesine yüksek katkılarda bulunan yöneticilere veriliyor.Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışan sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin üyesi olan uluslararası bir kuruluş olan Dünya Kalkınma Teşkilatı tarafından kuruldu. Kuruluş, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun Yenilik, Rekabet Edebilirlik ve Kamu-Özel Ortaklıkları Komitesi'nin uzman konseyinin bir üyesi ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde danışmanlık statüsüne sahip.
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sergey sobyanin, moskova, brics, inovasyon, ödül, rae kwon chung, nobel barış ödülü, robot, çevre, sürdürülebilir kalkınma
sergey sobyanin, moskova, brics, inovasyon, ödül, rae kwon chung, nobel barış ödülü, robot, çevre, sürdürülebilir kalkınma

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Dünya İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

21:50 19.09.2024 (güncellendi: 23:14 19.09.2024)
© EUGENY GAZONSergey Sobyanin
Sergey Sobyanin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© EUGENY GAZON
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sürdürülebilir teknolojilerin uygulanmasına katkılarından dolayı Dünya İnovasyon Ödülü’ne (World Innovation Award) layık görüldü.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, otonom temizlik robotu Pixel’in, belediye filosu ve çevre izleme laboratuvarlarının kentsel ortama entegrasyonu nedeniyle 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' kategorisinde ödül aldı.
Ödül töreni, BRICS Kentsel Gelecek Forumu kapsamında düzenlenen ‘Bulut Şehirleri’ forumunda gerçekleşti. Ödül, Moskova Belediye Başkanı'na, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin iklim değişikliği konusunda eski danışmanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung tarafından takdim edildi.
Chung, ödül takdiminin ardından şu açıklamayı yaptı:
“Bugün, Moskova'nın saygıdeğer Belediye Başkanı Sayın Sergey Sobyanin'e, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve refahı sağlamayı amaçlayan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya yaptığı katkılardan dolayı Dünya İnovasyon Ödülü'nü verme onuruna nail oldum. Moskova'nın her geçen yıl nasıl hızla büyüyüp dönüştüğüne şahit oluyorum. Şehirde giderek daha fazla yeni altyapı projeleri hayata geçiriliyor, vatandaşların günlük yaşamına yeni teknolojiler giriyor, ulaşım hizmetlerinin sayısı ve kalitesi artıyor. Şehrin dokusuna iyi entegre edilmiş park ve yeşil alanlar yüksek kaliteli tasarıma sahip. Otomatik sokak temizliği alanında olağanüstü bir başarı olan otonom temizlik robotu ‘Pixel’ ile Moskova'daki etkileyici gelişmeye değinmeden geçemeyeceğim. Hiç şüphe yok ki, tüm bu başarılar başkentin yaşam kalitesinin artırılmasına ve vatandaşların konforuna önemli katkı sağlıyor. Bugün foruma katılmaktan ve Moskova Belediye Başkanı'nın hak ettiği başarılarına şahsen tanık olmaktan mutluluk duyuyorum.”
Jüri üyeleri, Moskova'da çevre alanında organizasyonel ve teknolojik çözümlerin uygulanmasının sonuçlarına büyük övgülerde bulundu. Uzmanlar, şehrin yeniliklere pilotluk yapma ve uygulama çabalarının yanı sıra bu tür çözümleri geliştiren teknoloji şirketlerini destekleme çabalarına da dikkat çekti.
Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin insanların yaşam kalitesini iyileştirme ve müreffeh bir gezegen (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) sağlama planının gerçekleştirilmesine yüksek katkılarda bulunan yöneticilere veriliyor.
Dünya İnovasyon Ödülü, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışan sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin üyesi olan uluslararası bir kuruluş olan Dünya Kalkınma Teşkilatı tarafından kuruldu. Kuruluş, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun Yenilik, Rekabet Edebilirlik ve Kamu-Özel Ortaklıkları Komitesi'nin uzman konseyinin bir üyesi ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde danışmanlık statüsüne sahip.
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