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Türkiye'nin üyelik başvurusu da görüşülecek: 'Rusya'daki BRICS Zirvesi küresel düzeyde sansasyon yaratacak'
Türkiye'nin üyelik başvurusu da görüşülecek: 'Rusya'daki BRICS Zirvesi küresel düzeyde sansasyon yaratacak'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun ele alınacağı dönem başkanı Rusya'nın Kazan kentindeki zirveye dair konuşan Zaharova, geçen seneki genişleme kararının Batı... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T16:47+0300
2024-09-14T16:47+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin küresel düzeyde sansasyon yaratacağını vurguladı. Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde katılımcılara hitap eden Zaharova, Türkiye ve Azerbaycan'ın üyelik başvurularının ele alınacağı Kazan'daki zirvenin önemini işaret etti.Rusya'nın BRICS dönem başkanı olarak bugüne dek 150'den fazla etkinlik düzenlediğini anlatan Zaharova, ancak ana etkinliğin Kazan'daki zirve olacağının altını çizdi.Zaharova, "Herkes, bu zirvenin küresel bir sansasyon yaratacağını söylüyor" diyerek 2024 BRICS Zirvesi'nden beklentisini paylaştı.Zaharova, Rusya'nın BRICS'e katılma planlarını açıklayan ülkelerin faaliyetlerini izlediğini belirtti.'2023'teki genişleme kararı Batı için soğuk duş etkisi yarattı'Bu arada Zaharova, 2023 yılında Güney Afrika'daki zirvede alınan kararla BRICS'in genişlemesinin Batı için gerçek bir şok olduğunu kaydetti.Rus Dışişleri Sözcüsü, "BRICS'in genişlemesinin Batı için gerçek bir şok olduğunu, soğuk duş etkisi yarattığını ve tek kutuplu dünyaya dönüşün olmadığının çok güzel bir teyidi olduğunu söylemeliyiz" dedi.Kremlin, Erdoğan'ın Rusya'daki zirveye katılacağını açıklamıştıRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti. Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.'Kabul edilirse, Türkiye BRICS'teki ilk NATO ülkesi olacak'Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
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Türkiye'nin üyelik başvurusu da görüşülecek: 'Rusya'daki BRICS Zirvesi küresel düzeyde sansasyon yaratacak'

16:47 14.09.2024
© AA / Sefa Karacanzaharova lavrov BRICS
zaharova lavrov BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA / Sefa Karacan
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Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun ele alınacağı dönem başkanı Rusya'nın Kazan kentindeki zirveye dair konuşan Zaharova, geçen seneki genişleme kararının Batı için soğuk dış etkisi yarattığını, bu yıl ise küresel düzeyde sansasyon beklentisi olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin küresel düzeyde sansasyon yaratacağını vurguladı.

Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde katılımcılara hitap eden Zaharova, Türkiye ve Azerbaycan'ın üyelik başvurularının ele alınacağı Kazan'daki zirvenin önemini işaret etti.

Rusya'nın BRICS dönem başkanı olarak bugüne dek 150'den fazla etkinlik düzenlediğini anlatan Zaharova, ancak ana etkinliğin Kazan'daki zirve olacağının altını çizdi.

Zaharova, "Herkes, bu zirvenin küresel bir sansasyon yaratacağını söylüyor" diyerek 2024 BRICS Zirvesi'nden beklentisini paylaştı.

Zaharova, Rusya'nın BRICS'e katılma planlarını açıklayan ülkelerin faaliyetlerini izlediğini belirtti.

'2023'teki genişleme kararı Batı için soğuk duş etkisi yarattı'

Bu arada Zaharova, 2023 yılında Güney Afrika'daki zirvede alınan kararla BRICS'in genişlemesinin Batı için gerçek bir şok olduğunu kaydetti.

Rus Dışişleri Sözcüsü, "BRICS'in genişlemesinin Batı için gerçek bir şok olduğunu, soğuk duş etkisi yarattığını ve tek kutuplu dünyaya dönüşün olmadığının çok güzel bir teyidi olduğunu söylemeliyiz" dedi.

Kremlin, Erdoğan'ın Rusya'daki zirveye katılacağını açıklamıştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.

Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.

'Kabul edilirse, Türkiye BRICS'teki ilk NATO ülkesi olacak'

Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.

Türkiye ve BRICS süreci

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.

27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
Serguéi Lavrov, canciller de Rusia - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
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