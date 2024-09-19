https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-danistaydan-yemek-karti-icin-onemli-karar-1088189139.html

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay'dan yemek kartı için önemli karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay'dan yemek kartı için önemli karar

Sputnik Türkiye

Danıştay uzun süredir devam eden yemek yardımı davasında nihai kararını açıkladı. Buna göre işverenlerin çalışanlarına yemek kartları aracılığıyla yaptığı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T07:52+0300

2024-09-19T07:52+0300

2024-09-19T07:52+0300

yemek

yemek kartı

ekonomi

danıştay

prim

prim borcu

işveren

işveren

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karar

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Geçmişte, yemek kartlarıyla yapılan yardımlar ayni yardım olarak değerlendirilip prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 sonunda yayımladığı 2022/22 sayılı genelgeyle bu uygulamayı değiştirmiş ve günlük belirlenen sınırın üzerindeki yardımlardan sigorta primi alınmasını kararlaştırmıştı. Bu değişiklik, işverenler arasında tepkiye neden olmuş ve çalışanların yemek yardımı miktarlarını sınırlamıştı.Yemek yardımlarında prim muafiyeti geri geldiMilliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre danıştay, söz konusu genelgenin yemek kartlarıyla ilgili maddelerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Böylece, yemek yardımlarının sigorta primine tabi tutulmaması yönündeki eski düzenleme yeniden yürürlüğe girdi.İptal kararı i̇şverenleri rahatlattıBu karar, işverenlerin yemek yardımlarında ek prim maliyetiyle karşılaşmaksızın çalışanlarına daha fazla destek sunabilmesinin önünü açtı. Ayrıca, yeme içme sektöründeki işletmelerin de düzenli müşteri kaybını azaltarak gelirlerini artırabileceği düşünülüyor. Küçük esnaf ve lokantalar, özellikle yemek yardımlarının nakit olarak verilmesi nedeniyle yaşadıkları müşteri kaybını telafi edememekten şikayetçiydi.Sektörde i̇stihdam artışı bekleniyorDanıştay’ın iptal kararı, yeme içme sektöründe istihdamın yeniden artmasına da katkı sağlayacak. İşletmeler, bu kararla birlikte daha fazla çalışan istihdam edebilecek ve sektördeki büyüme potansiyeli geri kazanılabilecek. Birçok işverenin, kararı uygulayarak yemek yardımlarını güncellemeyi planladığı belirtiliyor.SGK’dan yeni düzenleme bekleniyorDanıştay’ın iptal kararına uyumlu olarak, SGK’nın da yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. İptal kararı, genelgeye karşı yapılan tüm işlemleri ortadan kaldırarak, eski hukuki duruma geri dönüşü sağladı. Bu, işverenler ve çalışanlar için önemli bir rahatlama anlamına geliyor.Sonuç olarak, Danıştay’ın bu kararı, hem işverenler hem de çalışanlar için olumlu sonuçlar doğuracak. Yemek yardımlarının yeniden sigorta priminden muaf tutulması, birçok sektör için canlanma ve büyüme fırsatı yaratacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/meteorolojiden-cok-kritik-uyari-turkiye-genelinde-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1088187957.html

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