https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/meteorolojiden-cok-kritik-uyari-turkiye-genelinde-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1088187957.html

Meteoroloji'den çok kritik uyarı: Türkiye genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den çok kritik uyarı: Türkiye genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle 79 ilde... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T07:28+0300

2024-09-19T07:28+0300

2024-09-19T08:01+0300

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Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı Ege illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Sıcaklıklar düşüyorDoğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarlar orta kuvvette esecekRüzgarın, kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle yağış alan bölgelerde rüzgar, geçici olarak kuvvetlenebilir.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 31°CParçalı bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Erzurum,Iğdır, Muş, Ağrı ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

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