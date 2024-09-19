https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milli-egitim-bakani-tekin-maneviyati-guclu-bireyler-yetistirmek-gerektigine-inaniyorum-1088214597.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin Elazığ'da Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, maneviyatı güçlü bireyler yetiştirilmesi gerektiğine... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T16:35+0300

2024-09-19T16:35+0300

2024-09-19T16:35+0300

politika

meb

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yusuf tekin

elazığ

maneviyat

öğretmen

lübnan

boğaziçi üniversitesi

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Çalıştayın açılışında konuşan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının dışa açık bir bakanlık olması gerektiğini, gerek kamu gerek özel gerekse sivil toplum olmak üzere toplumun her kesiminden gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı işbirliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nı zenginleştireceğini hep ifade ettiğini belirtti.Dünyanın gelecekteki önemli problemlerden birinin duygusal ve manevi sorunlar olacağına inandığını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde aslında yapmaya çalıştıklarının tam anlamıyla bu olduğunu dile getiren Tekin, milli ve manevi açıdan güçlü, erdemli bireyler yetiştirmek istediklerini belirtti.'Öğretmen arkadaşlarımızla üniversiteler daha entegre bir çalışma içerisine girecekler'Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki eleştirilere aldırış etmeden kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tekin, işbirliği halkasını genişletmek için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.Bu yıl işbirliği halkasına dahil etmek istedikleri bir kitlenin de ebeveynler olduğuna işaret eden Tekin, şunları söyledi:Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir çocuğun 18 yaşına geldiği varsayıldığında yaklaşık 160 bin saat civarında yaşamış olduğunu, bu 160 bin saatin de 10 bin, 11 bin saat civarında kısmını okulda geçirdiğini dile getirerek, çocuğun onun dışındaki zamanını ise toplumun diğer kesimleri ve ailesiyle beraber geçirdiğini belirtti.O zaman çocukların eğitim öğretim süreçlerinde öğretmenler kadar devreye alınması gereken diğer aktörlerin de olduğuna dikkati çeken Tekin, bu anlamda üniversitelerle yapılan işbirliğinin çok anlamlı olduğunu söyledi.'Çocuklarımızla beraber biz de dijital bağımlılıklarımızdan kurtulalım'Tekin şu cümleleri kaydetti:Rektörü ve İlahiyat Fakültesi dekanını bu çalıştay için tebrik ettiğini dile getiren Tekin, Anadolu illerinde böyle bir çalıştayı gelenekselleştirmenin çok kolay olmadığını, bunun devam etmesini dilediklerini belirtti.Çalıştayın düzenlenmesinde kamu kurumlarının desteğinin de önemine işaret eden Tekin, çalıştayda 'Türkiye’nin maarif modeli' ile ilgili bir oturum olduğunu gördüğünü, bunun için de ayrıca teşekkür ettiğini kaydetti.'Boğaziçi Üniversitesi'nde jüri üyelerinin, 'Sen imam hatip mezunusun' diyerek söyledikleri şeyler hala kulaklarımda çınlıyor'Türkiye'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte bambaşka bir noktaya geldiğini belirten Tekin, geçmişte başörtüsü taktıkları için memuriyet hakları ellerinden alınan, disiplin soruşturmalarıyla ihraç edilen kişilerin olduğunu hatırlattı.Yusuf Tekin, şunları kaydetti:Tekin, 2011 yılında yapılan yasal düzenlemeyle imam hatiplerin önündeki katsayı engelini yaratan kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitimin önüne geçildiğini vurgulayarak, 12 yıllık zorunlu eğitim ile Türkiye'nin dünyada muadillerinin üstünde bir düzeyde zorunlu eğitim başlatan ülke olduğunu dile getirdi.Bu adımların önemine işaret eden Tekin, yine aynı düzenlemeyle çocukların okullarda seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri almaya başladığını belirtti.Din eğitiminin, kuşkusuz vatandaşların milli eğitimden, okullardan beklediği önemli başlıklardan biri olduğunu dile getiren Tekin, Bakanlık olarak isteyen çocuklara dini eğitim verdiklerini aktardı.'Dini eğitim alanında da metodolojinin değişmesi gerektiğini görmek durumundayız'"Diğer alanlardaki eğitim öğretim metodolojisi nasıl değişiyorsa dini eğitim alanında da metodolojinin değiştiğini veya değişmesi gerektiğini görmek durumundayız" diyen Tekin, çağın gerekliliklerine uygun, çağın araçlarını kullanan bir yöntemle bu eğitim öğretim sürecinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.Şu an ilahiyat fakültesi mezunu bir öğretmenin 13 farklı dersin uzmanı gibi kabul edildiğini anlatan Tekin, bunun de değişmesi gerektiğini vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ak-parti-milletvekili-akar-egitim-ve-ogretimi-anlamayanlar-var-egitim-ayri-sey-ogrenim-ayri-sey-1088173330.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, elazığ, maneviyat, öğretmen, lübnan, boğaziçi üniversitesi