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AK Parti milletvekili Akar: Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey
AK Parti milletvekili Akar: Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eğitimle öğretimin ayrı şeyler olduğunu söyleyerek 85 milyonun milli... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T16:24+0300
2024-09-18T16:24+0300
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen basın mensupları ve teşkilatla buluşma etkinliğine katıldı. Burada konuşan Akar, en büyük yatırımın gençlere yapılması gerektiğini söyleyerek, "En büyük yatırım gençlere yapılan yatırım. Gençleri mutlaka bilimle, sanatla, sporla tanıştırmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunun için de çocukluktan itibaren bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey. Bunu temelde anlamaları lazım. Çocuklarımıza tabii ki atalarından ve tarihimizden aldığı ilhamla, tarihten aldığımız ibretle çok büyük çalışmalar yapacağız. Tarihte bizim çok büyük bilim insanlarımız var. İslam dünyasında, Türk dünyasında ve insanlık tarihinde" dedi.Akar yaptığı konuşması ise şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskani-erbas-kurtulus-islamdadir-diyerek-konustu-once-biz-yasayacagiz-rol-model-1088172778.html
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hulusi akar, ak parti, kayseri, milletvekili, eğitim, öğretim

AK Parti milletvekili Akar: Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey

16:24 18.09.2024
© AA / Sercan KüçükşahinAK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Sercan Küçükşahin
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eğitimle öğretimin ayrı şeyler olduğunu söyleyerek 85 milyonun milli birliğini ve beraberliğini sağlamak için temelde 4 yaşından itibaren eğitim vereceklerini ifade etti. Akar bunun temelinde ise Allah korkusu ve kuldan utanma yattığını vurguladı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen basın mensupları ve teşkilatla buluşma etkinliğine katıldı.
Burada konuşan Akar, en büyük yatırımın gençlere yapılması gerektiğini söyleyerek, "En büyük yatırım gençlere yapılan yatırım. Gençleri mutlaka bilimle, sanatla, sporla tanıştırmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunun için de çocukluktan itibaren bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey. Bunu temelde anlamaları lazım. Çocuklarımıza tabii ki atalarından ve tarihimizden aldığı ilhamla, tarihten aldığımız ibretle çok büyük çalışmalar yapacağız. Tarihte bizim çok büyük bilim insanlarımız var. İslam dünyasında, Türk dünyasında ve insanlık tarihinde" dedi.
Akar yaptığı konuşması ise şu cümlelerle sonlandırdı:

Bunlardan ilham alacağız ama onun ötesinde de bizim milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak için, 85 milyonun milli birliğini ve beraberliğini sağlamak için temelde 4 yaşından itibaren eğitim vereceğiz. Bu temelde de Allah korkusu ve kuldan utanma yatıyor. Bunu vermek demek, işin bitmesi demek değil. Bu bir başlangıç. Bundan sonra tabii ki matematik, fizik, kimya, biyoloji başta olmak üzere temel bilimlerde yapabilecek en büyük çalışmayı yapmak suretiyle ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz ve inşallah bu şekilde başaracağız.

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