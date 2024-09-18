https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ak-parti-milletvekili-akar-egitim-ve-ogretimi-anlamayanlar-var-egitim-ayri-sey-ogrenim-ayri-sey-1088173330.html

AK Parti milletvekili Akar: Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey

AK Parti milletvekili Akar: Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey

Sputnik Türkiye

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eğitimle öğretimin ayrı şeyler olduğunu söyleyerek 85 milyonun milli... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:24+0300

2024-09-18T16:24+0300

2024-09-18T16:24+0300

politika

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eğitim

öğretim

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen basın mensupları ve teşkilatla buluşma etkinliğine katıldı. Burada konuşan Akar, en büyük yatırımın gençlere yapılması gerektiğini söyleyerek, "En büyük yatırım gençlere yapılan yatırım. Gençleri mutlaka bilimle, sanatla, sporla tanıştırmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunun için de çocukluktan itibaren bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Eğitim ve öğretimi anlamayanlar var. Eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey. Bunu temelde anlamaları lazım. Çocuklarımıza tabii ki atalarından ve tarihimizden aldığı ilhamla, tarihten aldığımız ibretle çok büyük çalışmalar yapacağız. Tarihte bizim çok büyük bilim insanlarımız var. İslam dünyasında, Türk dünyasında ve insanlık tarihinde" dedi.Akar yaptığı konuşması ise şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskani-erbas-kurtulus-islamdadir-diyerek-konustu-once-biz-yasayacagiz-rol-model-1088172778.html

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hulusi akar, ak parti, kayseri, milletvekili, eğitim, öğretim