https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/metro-istasyonunda-dogan-aceleci-bebege-toplu-tasima-omur-boyu-ucretsiz--1088216415.html

Metro istasyonunda doğan 'aceleci bebeğe', toplu taşıma ömür boyu ücretsiz

Metro istasyonunda doğan 'aceleci bebeğe', toplu taşıma ömür boyu ücretsiz

Sputnik Türkiye

Belçika'da metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:23+0300

2024-09-19T17:23+0300

2024-09-19T17:26+0300

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belçika

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bebek

toplu taşıma

ücretsiz ulaşım

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Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB) 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı duyurdu. Metro çalışanlarının yardımıyla dünyaya geldiDoğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı. İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada 'Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak' ifadesi kullanıldı.

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belçika, metro, bebek, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım