https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/metro-istasyonunda-dogan-aceleci-bebege-toplu-tasima-omur-boyu-ucretsiz--1088216415.html
Metro istasyonunda doğan 'aceleci bebeğe', toplu taşıma ömür boyu ücretsiz
Metro istasyonunda doğan 'aceleci bebeğe', toplu taşıma ömür boyu ücretsiz
Sputnik Türkiye
Belçika'da metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T17:23+0300
2024-09-19T17:23+0300
2024-09-19T17:26+0300
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toplu taşıma
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Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB) 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı duyurdu. Metro çalışanlarının yardımıyla dünyaya geldiDoğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı. İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada 'Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak' ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/-fanatik-cift-cocuklarina-icardi-adini-verdi-saka-yaptigimizi-sananlar-oldu-1087986484.html
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belçika, metro, bebek, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım
belçika, metro, bebek, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım
Metro istasyonunda doğan 'aceleci bebeğe', toplu taşıma ömür boyu ücretsiz
17:23 19.09.2024 (güncellendi: 17:26 19.09.2024)
Belçika'da metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe toplu taşımada ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi.
Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STIB) 15 Eylül'de bir annenin Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı duyurdu.
Metro çalışanlarının yardımıyla dünyaya geldi
Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı. İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada 'Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak' ifadesi kullanıldı.