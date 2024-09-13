https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/-fanatik-cift-cocuklarina-icardi-adini-verdi-saka-yaptigimizi-sananlar-oldu-1087986484.html

Fanatik çift, çocuklarına “Icardi” adını verdi: Şaka yaptığımızı sananlar oldu

Fanatik çift, çocuklarına “Icardi” adını verdi: Şaka yaptığımızı sananlar oldu

Sputnik Türkiye

Mersin'de Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Umut Halil İcardi" adını koydu. Aile düşüncelerini 'Şaka... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T13:57+0300

2024-09-13T13:57+0300

2024-09-13T13:57+0300

türkiye

mauro icardi

galatasaray sk

galatasaray

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Mersin'de Galatasaray tutkunu bir aile, yeni doğan bebeklerine Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin adını verdi. Gülnar ilçesinin Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin bebekleri, Fatih Terim'in doğum günü olan 4 Eylül'de dünyaya geldi.Çift, çocuğuna Icardi'ye atıfta bulunarak "Umut Halil Icardi" adını koymaya karar verdi. Bebeğin kimlik kartına bu ismi yazdıran baba Ali Ay, ayrıca aile olarak RAMS Park'ta Galatasaray'ın bir maçını izleyip, Arjantinli yıldızla tanışmayı planlıyor.'Kendi çocukluğumda ‘Gülnarlı Jardel’ olarak anılırdım'Baba Ali Ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede büyük bir mutluluk yarattığını belirtti.Çevresinden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını ifade ederek duygularını şu sözlerle aktardı: Anne Zehra Ay ise, ikinci çocuğunu kucağına almanın sevinci içinde olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi. şeklinde konuştu.Kıvanç Ay (13) da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Babamla hep kardeşime Icardi ismini vereceğimizi konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı sananlar oldu. Bazen tepki gösteriyorlardı ama adını Icardi koyduk. Hala inanmayanlar oluyor. Kardeşimle onunla beraber ilerde top oynamak, Galatasaray maçını izlemek ve Icardi'yi görmek istiyorum."

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mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray