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Fanatik çift, çocuklarına “Icardi” adını verdi: Şaka yaptığımızı sananlar oldu
Fanatik çift, çocuklarına “Icardi” adını verdi: Şaka yaptığımızı sananlar oldu
Sputnik Türkiye
Mersin'de Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Umut Halil İcardi" adını koydu. Aile düşüncelerini 'Şaka... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T13:57+0300
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Mersin'de Galatasaray tutkunu bir aile, yeni doğan bebeklerine Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin adını verdi. Gülnar ilçesinin Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin bebekleri, Fatih Terim'in doğum günü olan 4 Eylül'de dünyaya geldi.Çift, çocuğuna Icardi'ye atıfta bulunarak "Umut Halil Icardi" adını koymaya karar verdi. Bebeğin kimlik kartına bu ismi yazdıran baba Ali Ay, ayrıca aile olarak RAMS Park'ta Galatasaray'ın bir maçını izleyip, Arjantinli yıldızla tanışmayı planlıyor.'Kendi çocukluğumda ‘Gülnarlı Jardel’ olarak anılırdım'Baba Ali Ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede büyük bir mutluluk yarattığını belirtti.Çevresinden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını ifade ederek duygularını şu sözlerle aktardı: Anne Zehra Ay ise, ikinci çocuğunu kucağına almanın sevinci içinde olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi. şeklinde konuştu.Kıvanç Ay (13) da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Babamla hep kardeşime Icardi ismini vereceğimizi konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı sananlar oldu. Bazen tepki gösteriyorlardı ama adını Icardi koyduk. Hala inanmayanlar oluyor. Kardeşimle onunla beraber ilerde top oynamak, Galatasaray maçını izlemek ve Icardi'yi görmek istiyorum."
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mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray
mauro icardi, galatasaray sk, galatasaray

Fanatik çift, çocuklarına “Icardi” adını verdi: Şaka yaptığımızı sananlar oldu

13:57 13.09.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Mersin'de Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Umut Halil İcardi" adını koydu. Aile düşüncelerini 'Şaka yaptığımızı sananlar oldu' sözleriyle dile getirdi.
Mersin'de Galatasaray tutkunu bir aile, yeni doğan bebeklerine Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin adını verdi. Gülnar ilçesinin Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zehra Ay çiftinin bebekleri, Fatih Terim'in doğum günü olan 4 Eylül'de dünyaya geldi.
Çift, çocuğuna Icardi'ye atıfta bulunarak "Umut Halil Icardi" adını koymaya karar verdi. Bebeğin kimlik kartına bu ismi yazdıran baba Ali Ay, ayrıca aile olarak RAMS Park'ta Galatasaray'ın bir maçını izleyip, Arjantinli yıldızla tanışmayı planlıyor.

'Kendi çocukluğumda ‘Gülnarlı Jardel’ olarak anılırdım'

Baba Ali Ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim ile aynı günde doğmasının ailede büyük bir mutluluk yarattığını belirtti.
Çevresinden şaşırtıcı tepkiler aldıklarını ifade ederek duygularını şu sözlerle aktardı:

"Ailede maçları hep beraber izliyoruz. Oğlum fanatik Galatasaraylı. Çocukluğumda bana 'Gülnarlı Jardel' derlerdi. Oğlum Kıvanç'ın bu ismi vermemizde etkisi büyük oldu. O Icardi adını vermemizi çok istedi. Galatasaray sevdalısı olduğum için oğluma Icardi'nin ismini koydum. İnşallah Icardi gibi yıldız bir futbolcu olur. İnşallah benim oğlum da çok güzel yerlere gelir ve Fatih Terim Hoca'nın elini öper."

Anne Zehra Ay ise, ikinci çocuğunu kucağına almanın sevinci içinde olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlum Galatasaray sevdalısı. Hepimiz Icardi'nin hayranıyız. O yüzden adını Icardi koymaya karar verdik." dedi. şeklinde konuştu.
Kıvanç Ay (13) da kardeşiyle RAMS Park'ta Galatasaray maçını izlemek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Babamla hep kardeşime Icardi ismini vereceğimizi konuşuyorduk. Şaka yaptığımızı sananlar oldu. Bazen tepki gösteriyorlardı ama adını Icardi koyduk. Hala inanmayanlar oluyor. Kardeşimle onunla beraber ilerde top oynamak, Galatasaray maçını izlemek ve Icardi'yi görmek istiyorum."
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