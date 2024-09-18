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Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
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Meteoroloji illeri açıklayarak sarı ve turuncu alarm verdi: Sağanak Türkiye genelini esir alacak, yağmur günler sürecek
Meteoroloji illeri açıklayarak sarı ve turuncu alarm verdi: Sağanak Türkiye genelini esir alacak, yağmur günler sürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca etkili olacak sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Bugün, 3 kent için... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T08:09+0300
2024-09-18T08:09+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hafta boyunca yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bildirildi.Meteoroloji’den hava durumu detaylarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri (Sivas hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.İstanbul, Ankara, İzmir dahil hava durumu raporuUzmanlar uyardı: Su baskınlarına karşı dikkatli olunYağışların kuvvetli olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelebilecek ani su taşkınlarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.Sağanak yağışların hafta boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetleneceği tahmin edilirken, Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu bilgileri yakından takip edilmeli.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 21°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı akşam 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.
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18 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
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Meteoroloji illeri açıklayarak sarı ve turuncu alarm verdi: Sağanak Türkiye genelini esir alacak, yağmur günler sürecek

08:09 18.09.2024
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca etkili olacak sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Bugün, 3 kent için sarı ve turuncu alarm verilirken, pazar günü itibarıyla yağışların yurdun tamamını etkisi altına alması bekleniyor. Peki, 18 Eylül hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hafta boyunca yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bildirildi.

Meteoroloji’den hava durumu detayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri (Sivas hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

İstanbul, Ankara, İzmir dahil hava durumu raporu

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı, 26°C.
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı, 25°C.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 29°C.

Uzmanlar uyardı: Su baskınlarına karşı dikkatli olun

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelebilecek ani su taşkınlarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.
Sağanak yağışların hafta boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetleneceği tahmin edilirken, Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu bilgileri yakından takip edilmeli.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı akşam 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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