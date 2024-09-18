https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/meteoroloji-illeri-aciklayarak-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-saganak-turkiye-genelini-esir-alacak-1088148813.html

Meteoroloji illeri açıklayarak sarı ve turuncu alarm verdi: Sağanak Türkiye genelini esir alacak, yağmur günler sürecek

Meteoroloji illeri açıklayarak sarı ve turuncu alarm verdi: Sağanak Türkiye genelini esir alacak, yağmur günler sürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca etkili olacak sağanak yağışlar için peş peşe uyarılarda bulundu. Bugün, 3 kent için... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T08:09+0300

2024-09-18T08:09+0300

2024-09-18T08:09+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

yaşam

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

rize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hafta boyunca yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bildirildi.Meteoroloji’den hava durumu detaylarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri (Sivas hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.İstanbul, Ankara, İzmir dahil hava durumu raporuUzmanlar uyardı: Su baskınlarına karşı dikkatli olunYağışların kuvvetli olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelebilecek ani su taşkınlarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.Sağanak yağışların hafta boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetleneceği tahmin edilirken, Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu bilgileri yakından takip edilmeli.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 21°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı akşam 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-sonrasi-herkesin-merak-ettigi-soruyu-yapay-zeka-yanitladi-telefonlarimiz-1088148238.html

izmir

ankara

rize

artvin

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

18 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu