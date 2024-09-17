https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı
Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı
Sputnik Türkiye
Taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Hizbullah’ın çağrı cihazlarının patlaması sonucu aralarında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:46+0300
2024-09-17T17:46+0300
2024-09-17T17:48+0300
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lübnan
siber saldırı
hizbullah
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Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in 'pager' isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark edildi.Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sizdirilan-ingiliz-belgeleri-ortaya-koydu-ingiltere-rusyayi-seytanlastirmak-icin-buyuk-olcekli-1088030907.html
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lübnan, lübnan siber saldırı, lübnan patlama
lübnan, lübnan siber saldırı, lübnan patlama
Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı
17:46 17.09.2024 (güncellendi: 17:48 17.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Hizbullah’ın çağrı cihazlarının patlaması sonucu aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu en az bin kişi yaralandı
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in 'pager' isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.
NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.
Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark edildi.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.