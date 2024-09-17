https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html

Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı

Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı

Sputnik Türkiye

Taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Hizbullah’ın çağrı cihazlarının patlaması sonucu aralarında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:46+0300

2024-09-17T17:46+0300

2024-09-17T17:48+0300

dünya

lübnan

siber saldırı

hizbullah

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Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in 'pager' isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark edildi.Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sizdirilan-ingiliz-belgeleri-ortaya-koydu-ingiltere-rusyayi-seytanlastirmak-icin-buyuk-olcekli-1088030907.html

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