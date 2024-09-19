https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarda-yaralanan-95-kisi-irana-nakledildi-1088185924.html
Lübnan'daki patlamalarda yaralanan 95 kişi İran'a nakledildi
Lübnan'daki patlamalarda yaralanan 95 kişi İran'a nakledildi
Sputnik Türkiye
Lübnan'da gerçekleşen patlamalar sonucu yaralanan 95 kişi Lübnan'dan Tahran'a tedavi amaçlı sevk edildi. Ayrıca İran, Lübnan'a göz doktorlarının bulunduğu bir... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T02:09+0300
2024-09-19T02:09+0300
2024-09-19T02:09+0300
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lübnan
çağrı cihazı
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Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının 17 Eylül'de patlatılması sonucu yaralananlardan 95 kişi tedavi için İran'a nakledildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırılarda yaralanan 95 kişinin Lübnan'dan getirilerek tedavi için Tahran'daki hastanelere sevk edileceğini bildirdi.Kızılay Başkanı Kulivend açıklamasında, "Bu terör eyleminde birçok kişi el ve gözlerinden ciddi yaralar aldı ve yaralılar, İran'a varır varmaz belirlenen hastanelerde tedavi ve müşahede altına alınacak" ifadesini kullandı. Aynı zamanda İran, Lübnan'a aralarında göz doktorlarının da bulunduğu sağlık personel ekibi ve tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusu-lubnan-yonundeki-eylem-planlari-onaylandi-1088183226.html
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iran, lübnan, çağrı cihazı, patlama, yaralı, yardım, doktor
iran, lübnan, çağrı cihazı, patlama, yaralı, yardım, doktor
Lübnan'daki patlamalarda yaralanan 95 kişi İran'a nakledildi
Lübnan'da gerçekleşen patlamalar sonucu yaralanan 95 kişi Lübnan'dan Tahran'a tedavi amaçlı sevk edildi. Ayrıca İran, Lübnan'a göz doktorlarının bulunduğu bir sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.
Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının 17 Eylül'de patlatılması sonucu yaralananlardan 95 kişi tedavi için İran'a nakledildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırılarda yaralanan 95 kişinin Lübnan'dan getirilerek tedavi için Tahran'daki hastanelere sevk edileceğini bildirdi.
Kızılay Başkanı Kulivend açıklamasında, "Bu terör eyleminde birçok kişi el ve gözlerinden ciddi yaralar aldı ve yaralılar, İran'a varır varmaz belirlenen hastanelerde tedavi ve müşahede altına alınacak" ifadesini kullandı. Aynı zamanda İran, Lübnan'a aralarında göz doktorlarının da bulunduğu sağlık personel ekibi ve tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.