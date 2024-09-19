https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarda-yaralanan-95-kisi-irana-nakledildi-1088185924.html

Lübnan'daki patlamalarda yaralanan 95 kişi İran'a nakledildi

Lübnan'daki patlamalarda yaralanan 95 kişi İran'a nakledildi

Sputnik Türkiye

Lübnan'da gerçekleşen patlamalar sonucu yaralanan 95 kişi Lübnan'dan Tahran'a tedavi amaçlı sevk edildi. Ayrıca İran, Lübnan'a göz doktorlarının bulunduğu bir... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T02:09+0300

2024-09-19T02:09+0300

2024-09-19T02:09+0300

dünya

iran

lübnan

çağrı cihazı

patlama

yaralı

yardım

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088149877_0:6:986:561_1920x0_80_0_0_a62ca31b34073b9a17e3a1db1f12c2fb.png

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının 17 Eylül'de patlatılması sonucu yaralananlardan 95 kişi tedavi için İran'a nakledildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırılarda yaralanan 95 kişinin Lübnan'dan getirilerek tedavi için Tahran'daki hastanelere sevk edileceğini bildirdi.Kızılay Başkanı Kulivend açıklamasında, "Bu terör eyleminde birçok kişi el ve gözlerinden ciddi yaralar aldı ve yaralılar, İran'a varır varmaz belirlenen hastanelerde tedavi ve müşahede altına alınacak" ifadesini kullandı. Aynı zamanda İran, Lübnan'a aralarında göz doktorlarının da bulunduğu sağlık personel ekibi ve tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusu-lubnan-yonundeki-eylem-planlari-onaylandi-1088183226.html

iran

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, lübnan, çağrı cihazı, patlama, yaralı, yardım, doktor