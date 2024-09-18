https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusu-lubnan-yonundeki-eylem-planlari-onaylandi-1088183226.html

İsrail ordusu: Lübnan yönündeki eylem planları onaylandı

İsrail ordusu: Lübnan yönündeki eylem planları onaylandı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik savunma ve saldırı planlarının onayladığını duyurdu. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T22:56+0300

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dünya

israil savunma kuvvetleri (idf)

herzl halevi

lübnan

saldırı

savunma

plan

eylem

hizbullah

hamas

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiği ve Lübnan yönündeki savunma ve saldırı planlarını onayladığı belirtildi.Açıklamada, “Bugün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığı'ndaki durumu değerlendirerek kuzey yönünde saldırı ve savunma planlarını onayladı” ifadelerine yer verildi.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, savaşta yeni bir aşamanın başladığını ve askeri çabaların ağırlık merkezinin kuzey cephesine kaydırıldığını duyurmuştu. Galant ayrıca, Hizbullah'la olası çatışmaların Hamas'la olan mücadeleden farklı olacağına dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html

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israil savunma kuvvetleri (idf), herzl halevi, lübnan, saldırı, savunma, plan, eylem, hizbullah, hamas