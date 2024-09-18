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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusu-lubnan-yonundeki-eylem-planlari-onaylandi-1088183226.html
İsrail ordusu: Lübnan yönündeki eylem planları onaylandı
İsrail ordusu: Lübnan yönündeki eylem planları onaylandı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik savunma ve saldırı planlarının onayladığını duyurdu. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T22:56+0300
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savunma
plan
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hizbullah
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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiği ve Lübnan yönündeki savunma ve saldırı planlarını onayladığı belirtildi.Açıklamada, “Bugün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığı'ndaki durumu değerlendirerek kuzey yönünde saldırı ve savunma planlarını onayladı” ifadelerine yer verildi.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, savaşta yeni bir aşamanın başladığını ve askeri çabaların ağırlık merkezinin kuzey cephesine kaydırıldığını duyurmuştu. Galant ayrıca, Hizbullah'la olası çatışmaların Hamas'la olan mücadeleden farklı olacağına dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html
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israil savunma kuvvetleri (idf), herzl halevi, lübnan, saldırı, savunma, plan, eylem, hizbullah, hamas
israil savunma kuvvetleri (idf), herzl halevi, lübnan, saldırı, savunma, plan, eylem, hizbullah, hamas

İsrail ordusu: Lübnan yönündeki eylem planları onaylandı

22:56 18.09.2024
© Fotoğrafİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Fotoğraf
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İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik savunma ve saldırı planlarının onayladığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiği ve Lübnan yönündeki savunma ve saldırı planlarını onayladığı belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığı'ndaki durumu değerlendirerek kuzey yönünde saldırı ve savunma planlarını onayladı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, savaşta yeni bir aşamanın başladığını ve askeri çabaların ağırlık merkezinin kuzey cephesine kaydırıldığını duyurmuştu. Galant ayrıca, Hizbullah'la olası çatışmaların Hamas'la olan mücadeleden farklı olacağına dikkat çekmişti.
Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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