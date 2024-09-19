https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnanda-kablosuz-iletisim-araclarinin-patlamasiyla-olenlerin-sayisi-20ye-yukseldi-1088186035.html

Lübnan'da kablosuz iletişim araçlarının patlamasıyla ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Lübnan'da kablosuz iletişim araçlarının patlamasıyla ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Lübnanda iletişim cihazlarına gerçekleştirilen saldırı hakkında yapılan yeni açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Patlamalar sonucu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T02:25+0300

2024-09-19T02:25+0300

2024-09-19T02:25+0300

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ölü sayısı

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan genelindeki kablosuz iletişim cihazları patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

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