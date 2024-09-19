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Lübnan'da kablosuz iletişim araçlarının patlamasıyla ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Lübnan'da kablosuz iletişim araçlarının patlamasıyla ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Lübnanda iletişim cihazlarına gerçekleştirilen saldırı hakkında yapılan yeni açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Patlamalar sonucu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T02:25+0300
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan genelindeki kablosuz iletişim cihazları patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html
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lübnan, patlama, ölü sayısı, yaralı
lübnan, patlama, ölü sayısı, yaralı

Lübnan'da kablosuz iletişim araçlarının patlamasıyla ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

02:25 19.09.2024
© AA / Houssam ShbaroLübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi
Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Lübnanda iletişim cihazlarına gerçekleştirilen saldırı hakkında yapılan yeni açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Patlamalar sonucu yaralananların sayısının ise 450 kişiden fazla olduğu açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan genelindeki kablosuz iletişim cihazları patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.
Lübnan saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
DÜNYA
Lübnan'a ikinci saldırı: İlk belirlemelere göre 14 ölü, 450'den fazla yaralı
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