https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html
Lübnan'a ikinci saldırı: İlk belirlemelere göre 3 ölü, en az 100 yaralı
Lübnan'a ikinci saldırı: İlk belirlemelere göre 3 ölü, en az 100 yaralı
Sputnik Türkiye
Lübnan medyasının haberlerine göre, Beyrut'un güneyindeki banliyölerde patlama sesleri duyuldu. Al Hadath TV kanalının haberine göre iletişim cihazlarında... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T17:31+0300
2024-09-18T17:31+0300
2024-09-18T18:09+0300
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Lübnan medyasından gelen yerel haberlere göre Beyrut'un Dahieh bölgesinde, aralarında evlerin de bulunduğu çok sayıda iletişim cihazı patladı. Çok sayıda Hizbullah üyesinin yaralandığı ifade edildi.Sputnik'e konuşan kaynak, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah tarafından kullanılan bir dizi kablosuz iletişim cihazının patladığını ve ilk bilgilerin bunların çağrı cihazı olmadığı yönünde olduğunu dile getirdi.Lübnan Haber Ajansı'ndan gelen bilgilere göre Bekaa bölgesindeki Sehmour kasabasında meydana gelen telsiz patlamalarında üç kişinin öldüğü aktarıldı.Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh bölgesinde Çarşamba günü öğleden sonra çok sayıda çağrı cihazı patlaması meydana geldiği bildirildi.Haberlere göre patlamalar Lübnan Parlamentosu'nun Hizbullah bağlantılı bir üyesinin oğlunun cenaze töreni sırasında meydana geldi.Bir iletişim cihazının patlamasının ardından bir aracın da alev aldığı vurgulandı.Bir güvenlik kaynağı ve bir görgü tanığı, Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarının Çarşamba günü öğleden sonra ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldığını söyledi.Kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını söyledi. Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlaması sonucu ölenler için düzenlediği bir cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.Çağrı cihazları gibi telsizler de 5 ay önce alınmışLübnan'da patlatılan telsizlerin Hizbullah hareketi tarafından çağrı cihazlarıyla aynı zamanda, yaklaşık beş ay önce satın alındıkları yerel medya tarafından öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
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Lübnan'a ikinci saldırı: İlk belirlemelere göre 3 ölü, en az 100 yaralı
17:31 18.09.2024 (güncellendi: 18:09 18.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lübnan medyasının haberlerine göre, Beyrut'un güneyindeki banliyölerde patlama sesleri duyuldu. Al Hadath TV kanalının haberine göre iletişim cihazlarında meydana gelen yeni patlamalarda en az 100 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan medyasından gelen yerel haberlere göre Beyrut'un Dahieh bölgesinde, aralarında evlerin de bulunduğu çok sayıda iletişim cihazı patladı. Çok sayıda Hizbullah üyesinin yaralandığı ifade edildi.
Sputnik'e konuşan kaynak, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah tarafından kullanılan bir dizi kablosuz iletişim cihazının patladığını ve ilk bilgilerin bunların çağrı cihazı olmadığı yönünde olduğunu dile getirdi.
Lübnan Haber Ajansı'ndan gelen bilgilere göre Bekaa bölgesindeki Sehmour kasabasında meydana gelen telsiz patlamalarında üç kişinin öldüğü aktarıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh bölgesinde Çarşamba günü öğleden sonra çok sayıda çağrı cihazı patlaması meydana geldiği bildirildi.
Haberlere göre patlamalar Lübnan Parlamentosu'nun Hizbullah bağlantılı bir üyesinin oğlunun cenaze töreni sırasında meydana geldi.
Bir iletişim cihazının patlamasının ardından bir aracın da alev aldığı vurgulandı.
Bir güvenlik kaynağı ve bir görgü tanığı, Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarının Çarşamba günü öğleden sonra ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldığını söyledi.
Kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını söyledi. Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlaması sonucu ölenler için düzenlediği bir cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.
Çağrı cihazları gibi telsizler de 5 ay önce alınmış
Lübnan'da patlatılan telsizlerin Hizbullah hareketi tarafından çağrı cihazlarıyla aynı zamanda, yaklaşık beş ay önce satın alındıkları yerel medya tarafından öne sürüldü.