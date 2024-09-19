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Kuzey Kore iki yeni füze test ettiğini duyurdu: 'Düşmanın stratejik hesaplarını boşa çıkarma amaçlı'
Kuzey Kore iki yeni füze test ettiğini duyurdu: 'Düşmanın stratejik hesaplarını boşa çıkarma amaçlı'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin, yeni balistik füze ve modernize edilen bir stratejik seyir füzesini ülke lideri Kim Jong-un'un katılımıyla başarıyla test ettiği bildirildi. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T08:55+0300
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dünya
kuzey kore
kim jong-un
füze
füze denemesi
balistik füze
güney kore
japonya
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Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Roket Mühendisliği Genel Müdürlüğü, yeni bir tür taktik balistik füze olan Hwasongpo-11da-4.5 ve modernize edilen bir stratejik seyir füzesini test etti.Yeni tür taktik balistik füzenin 4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıdığını bildiren KCNA, “Testin amacı, süper büyük harp başlığına sahip füzenin 320 kilometrelik orta menzildeki hedefe isabet hassasiyetini ve süper büyük harp başlığının patlama gücünü teyit etmekti” ifadesini kullandı.Ayrıca gücü, muharebe amacına göre artırılarak modernize edilen stratejik bir seyir füzesinin de test edildiği bildirildi.Test çalışmalarını denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “bu tür testlerin ve testler yoluyla silah gücünün sürekli artırılmasının, Kuzey Kore'nin devlet güvenliğine yönelik dış güçler tarafından gelen ciddi tehditle doğrudan ilişkili olduğunu” söyledi.Bugün Kuzey Kore'nin “devlet güvenliğini tehdit eden” bölgedeki askeri ve siyasi durumun, ordunun güçlendirilmesinin ülke için en önemli mesele olması gerektiği anlamına geldiğini kaydeden Kim, ülkesinin nükleer potansiyelini artırmanın yanı sıra, dünyanın en büyük askeri teknik potansiyele ve ezici konvansiyonel saldırı yeteneklerine sahip olması gerektiğini vurguladı.Kim Jong-un, güçlü bir kuvvete sahip olmanın, düşmanların stratejik hesaplarını ve iradesini “caydırma ve boşa çıkarma” ve barış ile güvenliği koruma fırsatını verdiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Güney Kore ordusu, kuzey komşunun 18 Eylül Çarşamba günü sabah saat 6.50 (TSK 00.50) sularında birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre uçtuğu belirtilmişti. Güney Kore yönetimi bu testleri sert bir dille eleştirerek barış ve güvenliğe tehdit olduğunu savunmuştu.Japonya hükümeti, bu testler bağlamında, Kuzey Kore’yi protesto ederek bu tür eylemlerin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekmişti.
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kuzey kore, kim jong-un, füze, füze denemesi, balistik füze, güney kore, japonya
kuzey kore, kim jong-un, füze, füze denemesi, balistik füze, güney kore, japonya

Kuzey Kore iki yeni füze test ettiğini duyurdu: 'Düşmanın stratejik hesaplarını boşa çıkarma amaçlı'

08:55 19.09.2024 (güncellendi: 09:03 19.09.2024)
© Fotoğraf : KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un füze testini denetliyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze testini denetliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© Fotoğraf : KCNA
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Kuzey Kore’nin, yeni balistik füze ve modernize edilen bir stratejik seyir füzesini ülke lideri Kim Jong-un'un katılımıyla başarıyla test ettiği bildirildi.
Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Roket Mühendisliği Genel Müdürlüğü, yeni bir tür taktik balistik füze olan Hwasongpo-11da-4.5 ve modernize edilen bir stratejik seyir füzesini test etti.
Yeni tür taktik balistik füzenin 4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıdığını bildiren KCNA, “Testin amacı, süper büyük harp başlığına sahip füzenin 320 kilometrelik orta menzildeki hedefe isabet hassasiyetini ve süper büyük harp başlığının patlama gücünü teyit etmekti” ifadesini kullandı.
Ayrıca gücü, muharebe amacına göre artırılarak modernize edilen stratejik bir seyir füzesinin de test edildiği bildirildi.
Test çalışmalarını denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, alınan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “bu tür testlerin ve testler yoluyla silah gücünün sürekli artırılmasının, Kuzey Kore'nin devlet güvenliğine yönelik dış güçler tarafından gelen ciddi tehditle doğrudan ilişkili olduğunu” söyledi.
Bugün Kuzey Kore'nin “devlet güvenliğini tehdit eden” bölgedeki askeri ve siyasi durumun, ordunun güçlendirilmesinin ülke için en önemli mesele olması gerektiği anlamına geldiğini kaydeden Kim, ülkesinin nükleer potansiyelini artırmanın yanı sıra, dünyanın en büyük askeri teknik potansiyele ve ezici konvansiyonel saldırı yeteneklerine sahip olması gerektiğini vurguladı.
Kim Jong-un, güçlü bir kuvvete sahip olmanın, düşmanların stratejik hesaplarını ve iradesini “caydırma ve boşa çıkarma” ve barış ile güvenliği koruma fırsatını verdiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Güney Kore ordusu, kuzey komşunun 18 Eylül Çarşamba günü sabah saat 6.50 (TSK 00.50) sularında birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti. Füzelerin yaklaşık 400 kilometre uçtuğu belirtilmişti. Güney Kore yönetimi bu testleri sert bir dille eleştirerek barış ve güvenliğe tehdit olduğunu savunmuştu.
Japonya hükümeti, bu testler bağlamında, Kuzey Kore’yi protesto ederek bu tür eylemlerin tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekmişti.
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