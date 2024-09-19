https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarin-ardindan-netanyahudan-ilk-aciklama-kuzeyde-yasayanlari-evlerine-1088188972.html
Lübnan’daki patlamaların ardından Netanyahu’dan ilk açıklama: ‘Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz’
Lübnan’daki patlamaların ardından Netanyahu’dan ilk açıklama: ‘Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz’
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki patlamaların ardından yaptığı ilk açıklamasını yayınlandı. Netanyahu, Hizbullah ile... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T07:25+0300
2024-09-19T07:25+0300
2024-09-19T07:38+0300
dünya
israil
lübnan
benyamin netanyahu
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png
Netanyahu, Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri vurduLübnan’daki Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyindeki dört askeri hedefe roket ve topçu saldırılar düzenlediğini duyurdu.Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Düşmanın Majdal Selem ve Blida yerleşimlerinde yaşayanların evlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak İslami direniş savaşçıları düşman İsrail’in Neve Ziv'deki topçu birliğini Katyuşa roketleriyle vurdu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun 810. Hermon Tugayı’nın karargahı, Beit Hilal kışlası ve Bayyad Blida sınır karakolunun da hedef alındığı bildirildi.İsrail ordusu da sınırdaki Lübnan köylerine saldırarak karşılık verdi.Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıLübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.Ülkede 18 Eylül Çarşamba günü de telsizlerin patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_51d57cfeaca32a97637f3ebc3c1a96c3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, lübnan, benyamin netanyahu, hizbullah
israil, lübnan, benyamin netanyahu, hizbullah
Lübnan’daki patlamaların ardından Netanyahu’dan ilk açıklama: ‘Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz’
07:25 19.09.2024 (güncellendi: 07:38 19.09.2024)
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki patlamaların ardından yaptığı ilk açıklamasını yayınlandı. Netanyahu, Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle ülkenin kuzeyinden tahliye edilen İsraillileri “geri döndüreceklerini” belirtti.
Netanyahu, Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu" ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu
Lübnan’daki Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyindeki dört askeri hedefe roket ve topçu saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Düşmanın Majdal Selem ve Blida yerleşimlerinde yaşayanların evlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak İslami direniş savaşçıları düşman İsrail’in Neve Ziv'deki topçu birliğini Katyuşa roketleriyle vurdu” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun 810. Hermon Tugayı’nın karargahı, Beit Hilal kışlası ve Bayyad Blida sınır karakolunun da hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu da sınırdaki Lübnan köylerine saldırarak karşılık verdi.
Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması
Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ülkede 18 Eylül Çarşamba günü de telsizlerin patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.