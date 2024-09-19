https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarin-ardindan-netanyahudan-ilk-aciklama-kuzeyde-yasayanlari-evlerine-1088188972.html

Lübnan’daki patlamaların ardından Netanyahu’dan ilk açıklama: ‘Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz’

Lübnan’daki patlamaların ardından Netanyahu’dan ilk açıklama: ‘Kuzeyde yaşayanları evlerine döndüreceğiz’

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki patlamaların ardından yaptığı ilk açıklamasını yayınlandı. Netanyahu, Hizbullah ile... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T07:25+0300

2024-09-19T07:25+0300

2024-09-19T07:38+0300

dünya

israil

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benyamin netanyahu

hizbullah

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Netanyahu, Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri vurduLübnan’daki Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyindeki dört askeri hedefe roket ve topçu saldırılar düzenlediğini duyurdu.Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Düşmanın Majdal Selem ve Blida yerleşimlerinde yaşayanların evlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak İslami direniş savaşçıları düşman İsrail’in Neve Ziv'deki topçu birliğini Katyuşa roketleriyle vurdu” ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun 810. Hermon Tugayı’nın karargahı, Beit Hilal kışlası ve Bayyad Blida sınır karakolunun da hedef alındığı bildirildi.İsrail ordusu da sınırdaki Lübnan köylerine saldırarak karşılık verdi.Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıLübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.Ülkede 18 Eylül Çarşamba günü de telsizlerin patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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israil, lübnan, benyamin netanyahu, hizbullah