https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kpss-onlisans-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1088222811.html
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 önlisans sınavı gerçekleştirildi. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:49+0300
2024-09-19T21:49+0300
2024-09-19T21:49+0300
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kpss sınavı
sınav
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açıklama
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Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 önlisana sınavı 1 Eylül Pazer günü saat 10.15'te gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin sınav takviminde 2024 KPSS önlisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi verildi.ÖSYM'nin sınav takviminde verdiği bilgiye göre KPSS önlisans 20 Eylül günü açıklanacak. ÖSYM tarafından herhangi bir saat bilgisi ise verilmedi.Adaylar, sınav sonuçlarını 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html
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KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 önlisans sınavı gerçekleştirildi. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 önlisana sınavı 1 Eylül Pazer günü saat 10.15'te gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin sınav takviminde 2024 KPSS önlisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi verildi.
ÖSYM'nin sınav takviminde verdiği bilgiye göre KPSS önlisans 20 Eylül günü açıklanacak. ÖSYM tarafından herhangi bir saat bilgisi ise verilmedi.
Adaylar, sınav sonuçlarını 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.