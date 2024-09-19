https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kpss-onlisans-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1088222811.html

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 önlisans sınavı gerçekleştirildi. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T21:49+0300

2024-09-19T21:49+0300

2024-09-19T21:49+0300

türkiye

ösym

kpss

kpss sınavı

sınav

sonuç

açıklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1048998483_155:0:1296:642_1920x0_80_0_0_b44a999244e4baa09f2fd2f947b9a0e9.png

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 önlisana sınavı 1 Eylül Pazer günü saat 10.15'te gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin sınav takviminde 2024 KPSS önlisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi verildi.ÖSYM'nin sınav takviminde verdiği bilgiye göre KPSS önlisans 20 Eylül günü açıklanacak. ÖSYM tarafından herhangi bir saat bilgisi ise verilmedi.Adaylar, sınav sonuçlarını 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kpss önlisans sonuçları, önlisans kpss sonuçları, kpss önlisans, kpss önlisans ne zaman açıklanacak 2024, kpss önlisans sonuçları 2024, önlisans kpss, kpss onlisans sonuclari, kpss önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak