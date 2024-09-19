https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/konut-satislarinda-beklenmedik-rekor-gelmisti-uzmanlar-anlatti-simdi-alim-icin-dogru-zaman-mi-1088199854.html

Konut satışlarında beklenmedik rekor gelmişti, uzmanlar anlattı: Şimdi alım için doğru zaman mı?

Konut satışlarında beklenmedik rekor gelmişti, uzmanlar anlattı: Şimdi alım için doğru zaman mı?

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde konut piyasasına dair iki önemli veri açıklandı. Ağustos ayında konut satışları yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 ile yılın en yüksek... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T12:01+0300

2024-09-19T12:01+0300

2024-09-19T12:01+0300

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Konut satışları, düşük seyreden yılın ilk aylarına rağmen ağustos ayında toparlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 9.9 artış gösterdi. Ancak kredili satışlarda düşüş devam ediyor. İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 azalarak 13 bin 574 oldu.Konut fiyatlarında reel düşüş devam ediyorMerkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki reel düşüş sürüyor. Ağustos ayında fiyatlar reel olarak yüzde 11.6 geriledi. Bu düşüşe rağmen, uzmanlar enflasyona göre toparlanmanın başladığını ve önümüzdeki aylarda reel kaybın azalacağını öngörüyor.Piyasadaki canlanmanın nedenleriGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ağustos ayında görülen canlanmanın birkaç faktöre dayandığını belirtti. Özelmacıklı, “Konut fiyatları uzun süredir enflasyonun altında seyretti. Bu durum, özellikle kiralardaki yüksek artışlarla birleşince, vatandaşların konut satın alma eğilimini artırdı. Ayrıca Türkiye’ye gelen döviz girdilerinin yoğun olduğu bu dönemde, gayrimenkul piyasasında güven arttı" ifadelerini kullandı.Kredili satışlar düşüyor, konut fiyatları artacak mı?İpotekli satışlar yüzde 17.1 oranında azalırken, uzmanlar kredi faizlerinde kısa vadede bir düşüş beklemiyor. Özelmacıklı, kredi faizlerinin düşmesi durumunda konut fiyatlarının da artacağını belirterek, enflasyon ortamında yüksek taksitlerin önümüzdeki yıl daha ödenebilir hale geleceğini söyledi.İkinci el konutlar i̇çin fırsat zamanıGayrimenkul uzmanları ikinci el konutlar için ciddi avantajlar sunduğunu belirtiyor. İkinci el konut piyasasında ciddi avantajlar olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "İnşaat maliyetleri yüzde 60’tan fazla arttı. Şu anda ikinci eldeki gayrimenkuller, yeniden inşa edilse aynı fiyata mal edilemez. Ayrıca kiraya verilmesi durumunda, geri dönüş süresi en uygun seviyelerde. Bu nedenle, gayrimenkul alımı için doğru bir dönemdeyiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-danistaydan-yemek-karti-icin-onemli-karar-1088189139.html

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