https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kati-atik-tesisinde-yeni-dogmus-erkek-bebek-cesedi-bulundu-1088212814.html

Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya'da katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi sırasında bebek cesedi bulundu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T15:41+0300

2024-09-19T15:41+0300

2024-09-19T15:46+0300

türkiye

antalya

katı atık tesisi

bebek ölümü

bebek cesedi

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Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.Durumun bildirilmesi üzerine tesise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-bulundugu-derede-baska-bir-cocugun-cesedinin-de-bulundugu-ileri-suruldu-1087944537.html

türkiye

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antalya, katı atık tesisi, bebek ölümü, bebek cesedi