https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kati-atik-tesisinde-yeni-dogmus-erkek-bebek-cesedi-bulundu-1088212814.html
Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'da katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi sırasında bebek cesedi bulundu. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T15:41+0300
2024-09-19T15:41+0300
2024-09-19T15:46+0300
türkiye
antalya
katı atık tesisi
bebek ölümü
bebek cesedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.Durumun bildirilmesi üzerine tesise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-bulundugu-derede-baska-bir-cocugun-cesedinin-de-bulundugu-ileri-suruldu-1087944537.html
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antalya, katı atık tesisi, bebek ölümü, bebek cesedi
antalya, katı atık tesisi, bebek ölümü, bebek cesedi
Katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
15:41 19.09.2024 (güncellendi: 15:46 19.09.2024)
Antalya'da katı atık bertaraf tesisinde yapılan çöp ayrıştırma işlemi sırasında bebek cesedi bulundu.
Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine tesise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.