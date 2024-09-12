https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-bulundugu-derede-baska-bir-cocugun-cesedinin-de-bulundugu-ileri-suruldu-1087944537.html
Narin bulunduğu derede başka bir çocuğun cesedinin de bulunduğu ileri sürüldü
Narin bulunduğu derede başka bir çocuğun cesedinin de bulunduğu ileri sürüldü
Sputnik Türkiye
Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle sarsılmışken, Diyarbakır'da Abdülhakim Çelikbilek, 2007 yılında kaybolan oğlu 9 yaşındaki Muhammed'in cansız... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T15:40+0300
2024-09-12T15:40+0300
2024-09-12T16:00+0300
türkiye
muhammed çelikbilek
narin güran
diyarbakır
eğertutmaz deresi
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün Türkiye'yi derinden sarstığı bugünlerde, 2007 yılında 9 yaşında oğlu kaybolan bir baba, oğlunun cansız bedeninin Narin'le aynı yerde bulunduğunu açıkladı. Baba Abdülhakim Çelikbilek, Now Haber'e yaptığı açıklamada Narin Güran gibi oğlu Muhammed’in de Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunduğunu söyledi. Çelikbilek, 2007 yılında 9 yaşındaki oğlu Muhammed'in kaybolduğunu, aynı Narin gibi 19 gün sonra derede bir kişi tarafından bulunduğunu açıkladı. Derenin evlerinden 25 km uzaklıkta olduğunu vurgulayan Abdülhakim Çelikbilek, oğlunun bu mesafedeki dereye tek başına gitmesinin mümkün olmadığını ifade etti.Abdülhakim Çelikbilek, Muhammed’in boğularak öldüğü belirterek dosyanın kapatıldığını ve Narin olayından sonra şüphelendiğini belirtti. Narin'in ölümü ve Sıla bebeğe yönelik istismarın ardından Türkiye'nin gündemi çocuk istimarıCinayete kurban giden küçük Narin’e ilişkin soruşturma, 2009'da hayatını kaybeden ablası Tülin Güran’ın ölümüne yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirmiş, çeşitli kaynaklarda çıkan haberde Tülin Güran'ın ölüm sebebinin zaatüreye bağlı solunum yetmezliği olduğu haberleri çıkmıştı. Öte yandan, Tekirdağ'da iki yaşındaki Sıla bebeğe yönelik şiddet ve istismara ilişkin soruşturmada da tutuklamalar hız kesmiyor. Sıla bebek soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıkarken bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Sıla bebeğin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin ardından bebeğin entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-sorusturmasinin-seyrini-degistirecek-ifade-amca-5-kez-kimi-aradi-1087927134.html
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muhammed çelikbilek, narin güran, diyarbakır, eğertutmaz deresi
muhammed çelikbilek, narin güran, diyarbakır, eğertutmaz deresi
Narin bulunduğu derede başka bir çocuğun cesedinin de bulunduğu ileri sürüldü
15:40 12.09.2024 (güncellendi: 16:00 12.09.2024)
Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle sarsılmışken, Diyarbakır'da Abdülhakim Çelikbilek, 2007 yılında kaybolan oğlu 9 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeninin Narin gibi aynı derede bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün
Türkiye'yi derinden sarstığı bugünlerde, 2007 yılında 9 yaşında oğlu kaybolan bir baba, oğlunun cansız bedeninin Narin'le aynı yerde bulunduğunu açıkladı. Baba Abdülhakim Çelikbilek, Now Haber
'e yaptığı açıklamada Narin Güran gibi oğlu Muhammed’in de Eğertutmaz Deresi'nin
kenarında bulunduğunu söyledi.
Çelikbilek, 2007 yılında 9 yaşındaki oğlu Muhammed'in kaybolduğunu, aynı Narin gibi 19 gün sonra derede bir kişi tarafından bulunduğunu açıkladı.
Derenin evlerinden 25 km uzaklıkta olduğunu vurgulayan Abdülhakim Çelikbilek, oğlunun bu mesafedeki dereye tek başına gitmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Abdülhakim Çelikbilek, Muhammed’in boğularak öldüğü belirterek dosyanın kapatıldığını ve Narin olayından sonra şüphelendiğini belirtti.
Narin'in ölümü ve Sıla bebeğe yönelik istismarın ardından Türkiye'nin gündemi çocuk istimarı
Cinayete kurban giden küçük Narin’e ilişkin soruşturma, 2009'da hayatını kaybeden ablası Tülin Güran’ın ölümüne yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirmiş, çeşitli kaynaklarda çıkan haberde Tülin Güran'ın ölüm sebebinin zaatüreye bağlı solunum yetmezliği olduğu haberleri çıkmıştı.
Öte yandan, Tekirdağ'da iki yaşındaki Sıla bebeğe yönelik şiddet ve istismara ilişkin soruşturmada da tutuklamalar hız kesmiyor. Sıla bebek soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıkarken bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Sıla bebeğin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin ardından bebeğin entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı.