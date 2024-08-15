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3 kadın cinayeti: Biri intihar etti, biri çevredekilerce darp edildi, bir diğeri kendini ihbar etti
3 kadın cinayeti: Biri intihar etti, biri çevredekilerce darp edildi, bir diğeri kendini ihbar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da eşini bıçakladıktan sonra kendini ihbar eden erkek gözaltına alındı. Bir kadın cinayeti daha İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece'de eşini... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki kadını yaşanan tartışmada silahla öldüren adam ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her ikisinin hayatını kaybettiği belirlendi.Eşini öldürüp kendisini ihbar ettiİstanbul Bağcılar’da, eşini bıçakladıktan sonra ihbarda şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi.Sokakta bıçaklanan kadın hayatını kaybettiKüçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Bıçaklı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak darpedildi.Polis tarafından gözaltına alınan zanlı G.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, ankara, istanbul
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3 kadın cinayeti: Biri intihar etti, biri çevredekilerce darp edildi, bir diğeri kendini ihbar etti

02:35 15.08.2024 (güncellendi: 02:36 15.08.2024)
© AA / İsmail KaplanAnkara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / İsmail Kaplan
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İstanbul Bağcılar'da eşini bıçakladıktan sonra kendini ihbar eden erkek gözaltına alındı. Bir kadın cinayeti daha İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldüren adam çevredekiler tarafından darp edildi. Ankara'da ise boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren adam intihar etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki kadını yaşanan tartışmada silahla öldüren adam ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her ikisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini öldürüp kendisini ihbar etti

İstanbul Bağcılar’da, eşini bıçakladıktan sonra ihbarda şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi.

Sokakta bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bıçaklı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak darpedildi.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı G.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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