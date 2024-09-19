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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/jandarmayi-harekete-geciren-paramotor-ihbari-balon-cikti-1088210341.html
Jandarmayı harekete geçiren paramotor ihbarı 'balon' çıktı
Jandarmayı harekete geçiren paramotor ihbarı 'balon' çıktı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de vatandaşların 'paramotor' ihbarı bölgede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ama araştırma sonucunda görülen cisim çizgi film karakterli uçan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:37+0300
2024-09-19T14:37+0300
türkiye
kayseri
paramotor
terör saldırısı
uçan balon
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, kırsal Kale Mahallesi yakınlarında dağlık alanda uçan bir cismin paramotora benzediği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Çizgi film karakterli balon olduğu anlaşıldıEkiplerin yaptığı çalışmada, havada süzülen cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, bazı vatandaşların havada bir cisim görüp ihbarda bulunduğunu anlattı. Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini ve geniş çaplı çalışma yaptığını dile getiren Yavuz, cismin balon olduğunun anlaşıldığını öğrendiklerini kaydetti.Bölgede daha önce terör bağlantılı paramotor bulunmuştuİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasp ettikleri belirlenmiş, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen aramada paramotor parçaları bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/paramotorla-eylem-hazirligindaki-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edildi-1087555432.html
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kayseri, paramotor, terör saldırısı, uçan balon
kayseri, paramotor, terör saldırısı, uçan balon

Jandarmayı harekete geçiren paramotor ihbarı 'balon' çıktı

14:37 19.09.2024
Kayseri
Kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Kayseri'de vatandaşların 'paramotor' ihbarı bölgede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ama araştırma sonucunda görülen cisim çizgi film karakterli uçan balon çıktı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, kırsal Kale Mahallesi yakınlarında dağlık alanda uçan bir cismin paramotora benzediği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Çizgi film karakterli balon olduğu anlaşıldı

Ekiplerin yaptığı çalışmada, havada süzülen cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.
Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, bazı vatandaşların havada bir cisim görüp ihbarda bulunduğunu anlattı. Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini ve geniş çaplı çalışma yaptığını dile getiren Yavuz, cismin balon olduğunun anlaşıldığını öğrendiklerini kaydetti.

Bölgede daha önce terör bağlantılı paramotor bulunmuştu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.
Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasp ettikleri belirlenmiş, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen aramada paramotor parçaları bulunmuştu.
Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
TÜRKİYE
Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi
2 Eylül, 17:49
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