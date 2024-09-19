https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/jandarmayi-harekete-geciren-paramotor-ihbari-balon-cikti-1088210341.html

Jandarmayı harekete geçiren paramotor ihbarı 'balon' çıktı

Jandarmayı harekete geçiren paramotor ihbarı 'balon' çıktı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de vatandaşların 'paramotor' ihbarı bölgede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ama araştırma sonucunda görülen cisim çizgi film karakterli uçan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T14:37+0300

2024-09-19T14:37+0300

2024-09-19T14:37+0300

türkiye

kayseri

paramotor

terör saldırısı

uçan balon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088210186_0:329:751:751_1920x0_80_0_0_187aee6dbb27112857961bed330defce.jpg

Kayseri'nin Develi ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, kırsal Kale Mahallesi yakınlarında dağlık alanda uçan bir cismin paramotora benzediği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Çizgi film karakterli balon olduğu anlaşıldıEkiplerin yaptığı çalışmada, havada süzülen cismin, çizgi film karakterli uçan balon olduğu belirlendi.Kale Mahallesi Muhtarı Arif Yavuz, bazı vatandaşların havada bir cisim görüp ihbarda bulunduğunu anlattı. Jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini ve geniş çaplı çalışma yaptığını dile getiren Yavuz, cismin balon olduğunun anlaşıldığını öğrendiklerini kaydetti.Bölgede daha önce terör bağlantılı paramotor bulunmuştuİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı öldürüp gasp ettikleri belirlenmiş, daha sonra kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen aramada paramotor parçaları bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/paramotorla-eylem-hazirligindaki-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edildi-1087555432.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, paramotor, terör saldırısı, uçan balon