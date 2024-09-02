https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/paramotorla-eylem-hazirligindaki-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edildi-1087555432.html
Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, paramotorla eylem hazırlığında olan 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. ‘Kırmızı ve... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:49+0300
2024-09-02T17:49+0300
2024-09-02T17:49+0300
türkiye
paramotor
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
şırnak
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Bakan Yerlikaya, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkinde yakalan teröristlerle ilgili açıklamasında “Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensuplarının; KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
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şırnak
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paramotor, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, şırnak
paramotor, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, şırnak
Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, paramotorla eylem hazırlığında olan 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. ‘Kırmızı ve gri’ kategoride aranan teröristlerin, 13 güvenlik görevlisini şehit ettiği ve toplamda 22 eyleme katıldığı ortaya çıktı.
Bakan Yerlikaya, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkinde yakalan teröristlerle ilgili açıklamasında “Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensuplarının; KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi” dedi.