https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/paramotorla-eylem-hazirligindaki-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edildi-1087555432.html

Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Paramotorla eylem hazırlığındaki teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paramotorla eylem hazırlığında olan 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. ‘Kırmızı ve... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:49+0300

2024-09-02T17:49+0300

2024-09-02T17:49+0300

türkiye

paramotor

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

şırnak

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Bakan Yerlikaya, Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkinde yakalan teröristlerle ilgili açıklamasında “Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü mensuplarının; KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html

türkiye

şırnak

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Sputnik Türkiye

paramotor, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, şırnak