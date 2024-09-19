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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/italyada-hukumet-cinsel-siddet-suclarina-karsi-kimyasal-hadimi-degerlendirecek-1088222457.html
İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek
İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek
Sputnik Türkiye
İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T21:43+0300
2024-09-19T21:44+0300
dünya
italya
giorgia meloni
pedofili
hadım
kimyasal hadım
cerrahi hadım
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu 'komisyon ya da teknik komite kurulması' önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.Bu komisyon veya teknik komitenin tecavüzden hüküm giymiş suçlular için kimyasal hadım dahil olmak üzere psikiyatrik ve farmakolojik tedaviye onay verme olasılığını değerlendirmesi öngörülüyor.Kimyasal hadım cezasını ülkede ilk gündeme getiren isimlerden olan, sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili X platformunda paylaşım yaptı.Salvini açıklamasında şu cümlere yer verdi:Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Simona Bonafe ise kimyasal hadıma yönelik bir teknik komite kurulması yönündeki teklifin, anayasaya aykırı olduğunu savundu.Muhalefetteki diğer küçük partilerden de bu önerinin anayasaya aykırı olduğu itirazı geldi.İtalya'da kimyasal hadım cezası önerisi, ilk olarak geçen sene Palermo ve Napoli kentlerinde yaşanan ve peş peşe ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisini çeken toplu tecavüz hadiselerinden sonra gündeme gelmişti. O dönem iktidarı oluşturan üç büyük partiden daha merkezde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin 'çözüm olmadığı' değerlendirmesini yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyada-pedofili-sucundan-hukum-giyenler-okullara-ve-oyun-alanlarina-giremeyecek-1082528757.html
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italya, giorgia meloni, pedofili, hadım, kimyasal hadım, cerrahi hadım
italya, giorgia meloni, pedofili, hadım, kimyasal hadım, cerrahi hadım

İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek

21:43 19.09.2024 (güncellendi: 21:44 19.09.2024)
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik komite oluşturması kararı alındı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu 'komisyon ya da teknik komite kurulması' önerisi kabul edildi.
Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.
Bu komisyon veya teknik komitenin tecavüzden hüküm giymiş suçlular için kimyasal hadım dahil olmak üzere psikiyatrik ve farmakolojik tedaviye onay verme olasılığını değerlendirmesi öngörülüyor.
Kimyasal hadım cezasını ülkede ilk gündeme getiren isimlerden olan, sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili X platformunda paylaşım yaptı.
Salvini açıklamasında şu cümlere yer verdi:
Lig'in zaferi. Cinsel şiddet suçlarında, kimyasal hadımın değerlendirilmesi amacıyla hükümetin bir an önce bir komisyon ya da teknik bir komite kurmasını öngören gündem kararı Meclis'te onaylandı. Adalet ve sağduyu için tarihi mücadelemizde ileriye doğru atılan önemli bir adım daha: Tecavüzcülere ve pedofillere sıfır tolerans.
Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Simona Bonafe ise kimyasal hadıma yönelik bir teknik komite kurulması yönündeki teklifin, anayasaya aykırı olduğunu savundu.
Muhalefetteki diğer küçük partilerden de bu önerinin anayasaya aykırı olduğu itirazı geldi.
İtalya'da kimyasal hadım cezası önerisi, ilk olarak geçen sene Palermo ve Napoli kentlerinde yaşanan ve peş peşe ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisini çeken toplu tecavüz hadiselerinden sonra gündeme gelmişti. O dönem iktidarı oluşturan üç büyük partiden daha merkezde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin 'çözüm olmadığı' değerlendirmesini yapmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
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