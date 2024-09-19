https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/italyada-hukumet-cinsel-siddet-suclarina-karsi-kimyasal-hadimi-degerlendirecek-1088222457.html

İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek

İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek

Sputnik Türkiye

İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T21:43+0300

2024-09-19T21:43+0300

2024-09-19T21:44+0300

dünya

italya

giorgia meloni

pedofili

hadım

kimyasal hadım

cerrahi hadım

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu 'komisyon ya da teknik komite kurulması' önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.Bu komisyon veya teknik komitenin tecavüzden hüküm giymiş suçlular için kimyasal hadım dahil olmak üzere psikiyatrik ve farmakolojik tedaviye onay verme olasılığını değerlendirmesi öngörülüyor.Kimyasal hadım cezasını ülkede ilk gündeme getiren isimlerden olan, sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili X platformunda paylaşım yaptı.Salvini açıklamasında şu cümlere yer verdi:Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Simona Bonafe ise kimyasal hadıma yönelik bir teknik komite kurulması yönündeki teklifin, anayasaya aykırı olduğunu savundu.Muhalefetteki diğer küçük partilerden de bu önerinin anayasaya aykırı olduğu itirazı geldi.İtalya'da kimyasal hadım cezası önerisi, ilk olarak geçen sene Palermo ve Napoli kentlerinde yaşanan ve peş peşe ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisini çeken toplu tecavüz hadiselerinden sonra gündeme gelmişti. O dönem iktidarı oluşturan üç büyük partiden daha merkezde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin 'çözüm olmadığı' değerlendirmesini yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyada-pedofili-sucundan-hukum-giyenler-okullara-ve-oyun-alanlarina-giremeyecek-1082528757.html

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italya, giorgia meloni, pedofili, hadım, kimyasal hadım, cerrahi hadım