https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/bodrumda-ana-isale-hatti-patladi-yolda-buyuk-bir-cukur-olustu-1087397697.html

Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda büyük bir çukur oluştu

Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda büyük bir çukur oluştu

Sputnik Türkiye

Bodrum'da ana ishale hattı patlaması sebebiyle yolda büyük bir çukur meydana geldi. Patlak sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-29T03:10+0300

2024-08-29T03:11+0300

yaşam

çukur

su

patlama

yol

muğla

bodrum

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda büyük bir çukur oluştu. Patlama sebebiyle tonlarca su yola akarken, akan sular ilk önce nehire, ardından sahile ulaştı. Sahile inen yolda ise park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı. İhbarlar üzerine olay gerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı aktarıldı.Ana isale hattı nedir?Su isale hatları, yer altında bulunan ve su üretim kaynaklarında üretilen suyu kullanım mahalline aktaran büyük çaplı ve taşıyıcı özellikteki boru hatlarıdır. İsale hatları, suyun akım şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir.

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