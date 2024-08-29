https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/bodrumda-ana-isale-hatti-patladi-yolda-buyuk-bir-cukur-olustu-1087397697.html
Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda büyük bir çukur oluştu
Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda büyük bir çukur oluştu
Sputnik Türkiye
Bodrum'da ana ishale hattı patlaması sebebiyle yolda büyük bir çukur meydana geldi. Patlak sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T03:10+0300
2024-08-29T03:10+0300
2024-08-29T03:11+0300
yaşam
çukur
su
patlama
yol
muğla
bodrum
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda büyük bir çukur oluştu. Patlama sebebiyle tonlarca su yola akarken, akan sular ilk önce nehire, ardından sahile ulaştı. Sahile inen yolda ise park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı. İhbarlar üzerine olay gerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı aktarıldı.Ana isale hattı nedir?Su isale hatları, yer altında bulunan ve su üretim kaynaklarında üretilen suyu kullanım mahalline aktaran büyük çaplı ve taşıyıcı özellikteki boru hatlarıdır. İsale hatları, suyun akım şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/lunaparkta-23-kisi-bas-asagi-sekilde-havada-asili-kaldi-5-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087394205.html
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isale hattı nedir, isale hattı ne demek, ana isale ne demek, isale ne demek, su isale hattı ne demek
isale hattı nedir, isale hattı ne demek, ana isale ne demek, isale ne demek, su isale hattı ne demek
Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda büyük bir çukur oluştu
03:10 29.08.2024 (güncellendi: 03:11 29.08.2024)
Bodrum'da ana ishale hattı patlaması sebebiyle yolda büyük bir çukur meydana geldi. Patlak sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda büyük bir çukur oluştu. Patlama sebebiyle tonlarca su yola akarken, akan sular ilk önce nehire, ardından sahile ulaştı. Sahile inen yolda ise park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı.
İhbarlar üzerine olay gerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı aktarıldı.
Su isale hatları, yer altında bulunan ve su üretim kaynaklarında üretilen suyu kullanım mahalline aktaran büyük çaplı ve taşıyıcı özellikteki boru hatlarıdır. İsale hatları, suyun akım şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir.